Amerika bu krizi konuşuyor: Trump Netanyahu’nun telefonlarına çıkmıyor

İsrail’de resmi sonuç olmayan rakamlara göre, nisan ayında olduğu gibi gidilen erken seçimde de hükümeti kurabilmek için yeterli sandalye sayısına yine hiçbir parti ulaşamadı.
- Netanyahu'nun sağ Likud Partisi'nin şu an için 32; Gantz'ın merkez sol ittifakı "Mavi ve Beyaz"ın (Kahol Lavan) ise 33 sandalye kazanması öngörülüyor.
İlk seçenek Liberman'ın kapısını çalmakBüyük hezimet yaşayan Netanyahu’nun koalisyon hükümetini kurabilmesi için akla ilk gelen seçenek, Liberman.
Koalisyon için seçeneklerin başında, geçen yıl Savunma Bakanlığı görevinden istifa eden Avigdor Liberman'ın kapısını çalmak geliyor.
Liberman ile Netanyahu arasında geçmişe dayanan sorunlar ise koalisyon krizini çıkmaza sürüklüyor.
İç politikada köşeye sıkışan İsrail Başbakanı, ‘en güçlü müttefik’ olarak adlandırdığı ABD Başkanı Trump’tan destek bulamadı.
Bizim ilişkimiz İsrail ile. Ne olduğunu göreceğiz
Önceki gün ABD Başkanı Trump’a telefonla ulaşmaya çalışan Netanyahu, olumlu bir cevap alamadı.
Beyaz Saray kaynaklarından edinilen bilgiye göre Trump, İsrail’de yeniden seçime gidilmesinin muhtemel olduğunu belirterek “Bizim ilişkimiz İsrail ile. Ne olduğunu göreceğiz” dedi.
Netanyahu, seçim kampanyasında da Trump'ın ismini sıkça kullanmıştı.
Seçim afişlerine ABD lideri ile çekilen fotoğraflarını yerleştiren Netanyahu, Golan Tepeleri'ne "Trump şehri" kurulması kararı da almıştı.
Son olarak seçimden önce görüşmüşlerdi
ABD Başkanı Trump 14 Eylül 2019 tarihinde, İsrail'le kurulması planlanan muhtemel Karşılıklı Savunma Anlaşması için İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüşmüştü.
Muazzam ittifakımız güçlenecek
Seçimden hemen önce gerçekleşen o görüşmeye ilişkin Trump,"Bugün ABD ve İsrail arasında, ülkelerimiz arasındaki muazzam ittifakı daha da güçlendirecek Karşılıklı Savunma Antlaşması ile ilgili mesafe kaydetme olasılığını tartışmak üzere Başbakan Netanyahu ile telefonda görüştüm" ifadesini kullanmıştı.