Amerika'da yayınlanan Kehanetler kitabında 15 yıl önce koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı

Modern çağın vebası olarak nitelendirilen koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini artırarak devam ettiriyor. Dünyada hızla yayılan koronavirüsü salgının nasıl ortaya çıktığı henüz belirlenemezken her geçen gün vaka ve ölü sayısı da artıyor. Çin'de ortaya çıkan virüs özellikle son dönemde Avrupa'yı tamamen etkisi altına aldı. Son olarak Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını ile ilgili bugün ortaya çıkan detaylar ise şaşkınlık yarattı. ABD'li Sylvia Browne ve Lindsay Harrison tarafından yıllar önce yazılan Kehanetler kitabındaki satırlar corona virüs belirtileri ile oldukça benzer nitelikte.

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15 yıl önce salgını anlattı

Yaklaşık 15 yıl önce kaleme alınan Kehanetler kitabının 210. sayfasında yer alan ifadeler şoke etti. Kitapta 2020'lerde yeni tip koronavirüs (kovid -19) belirtilerini gösteren bir salgının hızla yayılacağı anlatılıyor.

"2020'lerde, akciğerleri ve bronşları ciddi oranda etkileyen, tedaviye ise zalimce direnen zatürre benzeri bir hastalığın patlaması nedeniyle ortalıkta ameliyat maskeleri ve plastik eldivenlerle dolaşan çok daha fazla insan göreceğiz. Hastalık hakkında kafa karıştırıcı olan şey ise; bir kış boyunca müthiş bir paniğe yol açtıktan sonra, on yıl içerisinde hem sebeplerini hem de tedavisini gizemli bırakarak tamamen ortadan kaybolması olacak."

FOTOĞRAF 8 Koronavirüs test merkezinde sağlık çalışanları ile birlikte ulusal muhafızlarda görev alıyor. Araçlar tek tek durdurularak kişilerin test yapmalarına yardımcı oluyorlar. Koronavirüs testi burnun içinden alınan örnekle yapılıyor. Koronavirüs testinin nasıl yapıldığı fotoğraflara yansıdı Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta koronavirüs test merkezinin fotoğrafları çekildi. Neredeyse yüz sağlık çalışanı, üniformalı ulusal muhafızlar, insanların koronavirüs testlerini yapmalarına yardımcı oluyor. BiP'te paylaş

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Sylvia Browne kimdir?