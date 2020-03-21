Dünya Amerikada yayınlanan Kehanetler kitabında 15 yıl önce koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
KORONAVİRÜS

Amerika'da yayınlanan Kehanetler kitabında 15 yıl önce koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs ile ilgili bugün ortaya çıkan detay görenleri şoke etti. ABD'li Sylvia Browne ve Lindsay Harrison tarafından yıllar önce yazılan Kehanetler kitabındaki satırlar koronavirüs belirtileri ile oldukça benzer nitelikte olması şaşırttı.

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Modern çağın vebası olarak nitelendirilen koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini artırarak devam ettiriyor. Dünyada hızla yayılan koronavirüsü salgının nasıl ortaya çıktığı henüz belirlenemezken her geçen gün vaka ve ölü sayısı da artıyor. Çin'de ortaya çıkan virüs özellikle son dönemde Avrupa'yı tamamen etkisi altına aldı. Son olarak Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını ile ilgili bugün ortaya çıkan detaylar ise şaşkınlık yarattı. ABD'li Sylvia Browne ve Lindsay Harrison tarafından yıllar önce yazılan Kehanetler kitabındaki satırlar corona virüs belirtileri ile oldukça benzer nitelikte.

ABD'de yaşayan Türk çift koronavirüs test kiti üretti: 3 dakikada sonuç belli oluyor
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ABD'de yaşayan Türk çift koronavirüs test kiti üretti: 3 dakikada sonuç belli oluyor

15 yıl önce salgını anlattı

Yaklaşık 15 yıl önce kaleme alınan Kehanetler kitabının 210. sayfasında yer alan ifadeler şoke etti. Kitapta 2020'lerde yeni tip koronavirüs (kovid -19) belirtilerini gösteren bir salgının hızla yayılacağı anlatılıyor.

"2020'lerde, akciğerleri ve bronşları ciddi oranda etkileyen, tedaviye ise zalimce direnen zatürre benzeri bir hastalığın patlaması nedeniyle ortalıkta ameliyat maskeleri ve plastik eldivenlerle dolaşan çok daha fazla insan göreceğiz. Hastalık hakkında kafa karıştırıcı olan şey ise; bir kış boyunca müthiş bir paniğe yol açtıktan sonra, on yıl içerisinde hem sebeplerini hem de tedavisini gizemli bırakarak tamamen ortadan kaybolması olacak."

Koronavirüs testinin nasıl yapıldığı fotoğraflara yansıdı
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Koronavirüs test merkezinde sağlık çalışanları ile birlikte ulusal muhafızlarda görev alıyor.
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Araçlar tek tek durdurularak kişilerin test yapmalarına yardımcı oluyorlar.
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Koronavirüs testi burnun içinden alınan örnekle yapılıyor.
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Koronavirüs testinin nasıl yapıldığı fotoğraflara yansıdı
Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta koronavirüs test merkezinin fotoğrafları çekildi. Neredeyse yüz sağlık çalışanı, üniformalı ulusal muhafızlar, insanların koronavirüs testlerini yapmalarına yardımcı oluyor.

Sylvia Browne kimdir?

  • Elli yıldır profesyonel bir psişik ve medyum olarak çalışan Sylvia Browne, içlerinde Öte Dünya´da Yaşam, Bir Medyumun Maceraları gibi eserlerinin de bulunduğu çok satan kitapların yazarıdır.
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