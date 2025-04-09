Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Anlaşmanın ardından Kırgızistan'dan 'Tacikistan sınırı' açıklaması

Anlaşmanın ardından Kırgızistan'dan 'Tacikistan sınırı' açıklaması

22:429/04/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Kırgızistan Savunma Bakanı Baktıbek Bekbolotov.
Kırgızistan Savunma Bakanı Baktıbek Bekbolotov.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki gerginliğin sona ermesinin ardından iki ülke arasındaki olumlu seyir devam ediyor. Kırgızistan Savunma Bakanı Baktıbek Bekbolotov, 13 Mart'ta imzalanan sınır anlaşmasına ilişkin konuşarak, sınır bölgesinin silahsızlandırılacağını söyledi.

Kırgızistan Savunma Bakanı Baktıbek Bekbolotov, Kırgızistan ile Tacikistan arasında sınır anlaşmasının imzalanmasının ardından yapılacak düzenlemelerle ilgili bilgi verdi.

Bekbolotov, Kırgızistan Milli Üniversitesi ana binasında, "Biz birlik olduğumuz sürece yenilmeyiz" başlıklı konferansta konuştu.

Etkinliğe, Kırgızistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Marat İmankulov, Azerbaycan, Tacikistan, Belarus ve Rusya büyükelçileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Bekbolotov, konuşmasında Kırgızistan ile Tacikistan arasında 13 Mart'ta imzalanan sınır anlaşmasının ardından sınırda yapılacaklara dikkati çekti.

"Kırgızistan ve Tacikistan Cumhurbaşkanları kahramanlık sergiledi." diyen Bekbolotov, "İki başkan tarih yazdı. Kendilerini alkışlıyorum. 100 yıllık gerginliği sona erdirdiler." ifadelerine yer verdi.

Bekbolotov, sınırda yapılacaklara ilişkin, "Geriye arazi değişimi kalırken sınır boyunca sınır tabelaları konulacak ve sınır bölgesi silahsızlandırılacak." dedi.

Baktıbek Bekbolotov, söz konusu faaliyetlerin ardından iki halkın barış içinde yaşamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kırgızistan, komşusu Tacikistan ile 486,94 kilometrelik sınır kısmındaki sorununu karşılıklı arazi değişimiyle çözmüştü.



#Kırgızistan
#Tacikistan
#Sınır
#Anlaşma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ sosyal konut projeleri 2025: TOKİ'nin Konya'daki 198 sosyal konut teslimatı başladı