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Dünya Anneler Gününe buruk girdiler
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ORTADOĞU

Anneler Gününe buruk girdiler

Suriye'de savaşın mağdur ettiği anneler, yarın kutlanacak "Anneler Günü"ne bu yıl da buruk giriyor. İdlib'deki sığınmacı kamplarında yetim çocuklarına bakan anne Um Abdullah, "Bizim için Anneler Günü yok, biz bu günleri unuttuk. Yarın başımıza ne geleceğini bilmeden bugünü yaşıyoruz. Çocuklar bile bayramları unuttu. Bizim için bu durumda bayram yok" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Suriyeli Abdullah ve annesi.
Suriyeli Abdullah ve annesi.

Suriye'de iç savaşın ilk yıllarında Beşşar Esed rejiminin Halep iline düzenlediği saldırılarda eşini kaybeden Emine Um Abdullah, İdlib'de sığındığı çadır kentte 6 çocuğuna bakabilmek için gecesini gündüzüne katarak çalışıyor.

  • Suriye'de 8. yılını geride bırakan iç savaşın mağdur ettiği anneler, yarın kutlanacak "Anneler Günü"ne buruk giriyor.

'Anneler Günü'ne buruk girecekler.

Um Abdullah, çocuklarına daha iyi bir gelecek kurmak için gecesini gündüzüne katarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Evlere temizliğe giden anne, zor koşullarda yetim çocuklarına bakmaya çalışıyor.

Zor koşullarda yaşıyorlar.

"Çocuklar bile bayramları unuttu"

Suriye'de savaş şartlarının oluşturduğu durumdan dolayı hayatta kalma mücadelesi vermeye çalıştıklarını vurgulayan Um Abdullah, "Bizim için Anneler Günü yok, biz bu günleri unuttuk. Yarın başımıza ne geleceğini bilmeden bugünü yaşıyoruz. Çocuklar bile bayramları unuttu. Bizim için bu durumda bayram yok." dedi.

  • Um Abdullah, çocuklarına bakabilmek için evlere giderek temizlik yaptığını dile getirerek, "Çok şükür bundan onur duyuyorum. Günde en az bin 500 Suriye Lirası (15 TL) kazanıyorum. Çocuklarımın her isteklerinin karşılayamasam da onların iyi olması beni mutlu ediyor." diye konuştu.

Savaşın mağduru anneler.

Kazandığı parayla çocuklarının ihtiyacını karşılamakta zorlandığını belirten Um Abdullah, şöyle devam etti:

"Eğer Allah bizden razıysa, bizden mutlusu yok. İç savaşın başında eşimi kaybettim. Çocuklarım küçükken buraya geldik. Bu çadırda yaşıyoruz. En büyük oğlum yaralı olduğu için çalışmıyor. Ona da ben bakıyorum. Elimden geldiği kadar onlara daha düzgün bir hayat yaşatmaya çalışıyorum. Çocuklarıma daha iyi bir yaşam ve eğitim şartı sunabilmeyi istiyorum."

İç savaşın bir an önce bitmesini isteyen Um Abdullah, "Ramazan ayındayız, çocuklarımın karnını doyurmak için borç alıyorum. Çocuklarım muhtaç olmasın başka bir şey istemiyorum bu hayattan. Hayatımı çocuklarıma adadım. Onları nasıl büyüttüğümü bir tek ben bilirim. Onlar için her şeyi yapmaya hazırım." dedi.

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