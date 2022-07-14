​Antarktika ile Davraz’ın karı karşılaştırılacak

Projeler arasında Antarktika ile Isparta Davraz Dağı’nda gözlenen mikroplastik atıkların incelenmesi de var. Ocak-şubat aylarında 20 kişilik bir ekiple kıtaya yönelik 6. kutup seferini gerçekleştiren Türkiye, Antarktika’ya yönelik bilimsel araştırmalara da yenilerini ekliyor. TÜBİTAK’ın “Kutup 1001” çağrısında bilimsel olarak desteklenmesi karar verilen projeler geçtiğimiz günlerde belli oldu. Hacı Bayram, Karadeniz Teknik, Yıldız Teknik, İstanbul Teknik, Süleyman Demirel, İzzet Baysal, Bülent Ecevit ve Atatürk Üniversiteleri ile Tarım ve Orman Bakanlığından 10 proje yer aldı. Projeler arasında Antarktika buzundaki ile Davraz ve Katrancık Dağlarında kardaki mikro plastiklerin karşılaştırılması da var.

FOTOĞRAF 23 Dünyanın en güney yerleşim yeri olan şehir, 'Fin del Mundo', yani dünyanın sonu, olarak da adlandırılıyor. Seferde bilim insanları, milli teknoloji ürünlerini de denenme fırsatı bulacak. Ekip, yapacakları çalışmalar ile Türkiye'nin uluslararası görünürlüğüne de katkıda bulunacak.<br> 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibinin Antarktika yolculuğu, 21 Ocak'ta İstanbul Havalimanı'ndan Madrid aktarmalı Şili'nin Santiago şehrine gerçekleştirilen ilk uçuşla başladı. Ekip, 22 saat uçak yolculuğu, 3 aktarma, 33 saat bekleme süresinin ardından daha önce kıtaya ulaştırılan 2 ton ekipmana ek olarak yanlarında ve ağırlığı 750 kilogram olan kişisel donanımlar ve araştırma ekipmanları ile Puerto Williams'a ulaştı. 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibinin, yolculuklarının 3. gününün sonunda, Puerto Williams'da 7 günlük bir karantina sürecinden sonra uçakla King George Adası'na ve sonrasın bir haftalık gemi yolculuğu ile Antarktika'daki Türk Araştırma Kampı'nın bulunduğu Horseshoe Adası'na ulaşması bekleniyor. Ekibin ağaçları, çimleri, arabaları son kez göreceği yer olan Şili'nin Puerto Williams şehri, Şili üzerinden Antarktika'ya geçişte modern dünyanın son, Antarktika'nın ise ilk noktası olma özelliği taşıyor. Dünyanın en güney yerleşim yeri olan şehir, \"Fin del Mundo\", yani dünyanın sonu, olarak da adlandırılıyor. Ekip, Antarktika'da fiziki bilimler, yer bilimleri ve canlı bilimleri gibi farklı ana alanlardaki 14 proje kapsamında jeolojik gözlemler, LiDAR, GPR ve ortofoto ile buzul gözlemleri, Küresel Konumlandırma Sistemi (GNSS) ile deniz seviyesibuzul değişiminin izlenmesi, kıyı çizgisinin belirlenmesi ve hassas konum verilerinin test edilmesi, astronomi, zooplankton ve omurgasızlar olmak üzere deniz canlıları, bakteriler ve biyoçeşitlilik üzerine detaylı araştırmalar yapacak. Kıtada Türkiye'ye ait ve geçen yıllarda kurulan 3 GNSS istasyonu ile bir meteorolojik gözlem istasyonunun verileri alınıp bakım işlemleri gerçekleştirilecek. Ekip 2019 yılında Horseshoe Adası'nda kurulan Türk Geçici Bilim Kampı'nı da kullanarak bilimsel çalışmalarını sürdürecek. Seferde bilim insanları, milli teknoloji ürünlerini de denenme fırsatı bulacak. Türkiye'nin kutuplarda sürdürmekte olduğu araştırmaları başta iklim değişikliği olmak üzere uzaydan okyanusa, topraktan atmosfere kadar birçok farklı bilimsel alanda gerçekleştiriliyor ve gezegenimizin dünü, bugünü ve yarını araştırılıyor. 2017 yılından itibaren devam eden seferler sonucunda 86'nın üzerinde güncel bilimsel yayın, 10'un üzerinde tez ve kitap çalışması, her yıl düzenlenen çalıştay ve şenliklerle yüzlerce farklı etkinlik de gerçekleştirildi. Türkiye'nin Antarktika Antlaşması Sistemi'nde danışman ülke statüsü kazanabilmesi amacıyla her yıl düzenli olarak bilim seferlerinin gerçekleştirilmesi ve bilimsel araştırmaların uluslararası dergilerde yayınlanarak dünya literatürüne katkı sağlanması büyük önem arz ediyor. Araştırmacılar bu doğrultuda yapacakları çalışmalar ile Türkiye'nin uluslararası görünürlüğüne de katkıda bulunacak.<br><br> Antarktika'ya ulaştığında dış dünyayla bağlantıları neredeyse tamamen kopacak olan ekip, kıtaya doğru yol alırken TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nde bulunan kara destek ekibi 724 ekibi yakından takip ederek, uydu görüntüleri, hava durumu, acil yardımlar gibi çeşitli konularda koordinasyon ve destek sağlayacak. Anadolu Ajansı da yapacağı yayınlarla sefer ekibinin çalışmalarını ve bu serüvenini aktaracak.<br><br> Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Santiago Büyükelçisi Gülcan Akoğuz, 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibini Şili'nin Santiago şehrinde, Comodoro Arturo Merino Benitez havalimanında karşıladı. Ekip ile bir süre sohbet eden ve sefer hakkında bilgi alan Akoğuz, daha sonra ekiple hatıra fotoğrafı çektirdi. Antartika'daki Türk üssüne yolculuk başladı Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda sürdürülen Antarktika çalışmaları kapsamında, yeni projeler ve yeni sefer katılımcıları ile gerçekleştirilen 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi, Şili'nin Puerto Williams şehrine ulaştı. BiP'te paylaş

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