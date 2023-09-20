AP onay verdi: Türkiye'ye 400 milyon euro afet yardımı geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde 2 milyon 200 bin konutu dönüştürdüklerini, şu anda da 400 bin civarında konutun dönüşümünün devam ettiğini belirterek, "İstanbul'da da 800 bin konutumuzu dönüştürdük. Şu anda 179 bin konutun dönüşümü devam ediyor" dedi. Özhaseki yaptığı açıklamada "Bizim yapacağımız tek şey, deprem gelmeden tedbirimizi almalıyız. Yani kentsel dönüşümü bir an önce hızla harekete geçirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.