Dünya Aralık ayında Çini uyaran ve koronavirüsten ölen doktorun ailesinden resmen özür dilendi
KORONAVİRÜS

Aralık ayında Çin'i uyaran ve koronavirüsten ölen doktorun ailesinden resmen özür dilendi

Çinli yetkililer, yeni tip koronavirüsten ölen doktor Li’nin ailesinden özür diledi. Çin Komünist Partisi Disiplin Kurulu, Vuhan polisinin, Kovid-19 salgını tehlikesine dikkat çeken ve şubatta virüsten hayatını kaybeden doktor Li Wenliang hakkında tutuklama tehdidi içeren uyarıyı da geri çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Li Wenliang
Li Wenliang

Çinli yetkililer, Kovid-19 salgını tehlikesine ilk kez dikkati çeken ve bu konuda sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından hakkında “dedikodu yaymak” suçlamasıyla soruşturma başlatılan Çinli doktor Li Wenliang’ın ailesinden özür diledi. Çin Komünist Partisi Disiplin Kurulu, Vuhan polisinin doktor Li hakkında tutuklama tehdidi içeren uyarıyı geri çektiğini duyurdu. Li’nin ailesinden konuyla ilgili resmen özür dilendiği ve soruşturmayı yürüten 2 polis memuruna disiplin cezaları verildiği ifade edildi.

İLK UYARAN KİŞİYDİ

Çinli doktor Li Wenliang corona virüs salgınına ilk dikkat çeken kişiydi. 34 yaşındaki doktor Aralık ayında yaptığı açıklamayla SARS benzeri yeni tip corona virüs salgınının başladığını söyledi. Wenliang bu açıklamasının ardından polis tarafından sorguya alındı. Muhbirlikle suçlanan doktor sert bir şekilde azarlandı. Sosyal medyada uyarıyı yapan doktor Li Wenliang’ın maruz kaldığı muameleye ilişkin Çin hükümetinin başlattığı resmi soruşturma tamamlandı.

SALGINDA ÖLDÜ

Soruşturma raporunda Li Wenliang’a uygunsuz bir şekilde davranıldığı kabul edildi. Ayrıca doktora “bir daha yasaları çiğnemeyeceğine dair” bildiri imzalatılmasının da yanlış olduğu itiraf edildi. Polisin Aralık 2019’da ihtarda bulunduğu 8 doktor arasında yer alan Li Wenliang, 6 Şubat’ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti. Doktorun ölümü sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Çin Yüksek Mahkemesi de olay üzerine polisi eleştirmişti.

İki gündür yerli yeni vaka yok

  • Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, 2 gündür Çin anakarasında yeni bir Korona virüs (Covid-19) vakası tespit edilmediği, ancak yurt dışı kaynaklı 39 vakanın kayıtlara geçtiği duyuruldu. Söz konusu vakaların 14’ünün Guangdong eyaletinde, 8’inin Şanghay ve 6’sının başkent Pekin’de görüldüğü aktarıldı. Böylelikle, Çin’deki ülke dışı kaynaklı Covid-19 vakalarının sayısı 228’e çıktı. Çin ana karasında şu ana kadar tespit edilen toplam vaka sayısı ise 80 bin 967’ye yükseldi. Çin’de şu ana kadar meydana gelen toplam can kaybı sayısı ise 3 bin 248’e ulaştı.
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