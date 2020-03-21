Aralık ayında Çin'i uyaran ve koronavirüsten ölen doktorun ailesinden resmen özür dilendi

Çinli yetkililer, Kovid-19 salgını tehlikesine ilk kez dikkati çeken ve bu konuda sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından hakkında “dedikodu yaymak” suçlamasıyla soruşturma başlatılan Çinli doktor Li Wenliang’ın ailesinden özür diledi. Çin Komünist Partisi Disiplin Kurulu, Vuhan polisinin doktor Li hakkında tutuklama tehdidi içeren uyarıyı geri çektiğini duyurdu. Li’nin ailesinden konuyla ilgili resmen özür dilendiği ve soruşturmayı yürüten 2 polis memuruna disiplin cezaları verildiği ifade edildi.

İLK UYARAN KİŞİYDİ

Çinli doktor Li Wenliang corona virüs salgınına ilk dikkat çeken kişiydi. 34 yaşındaki doktor Aralık ayında yaptığı açıklamayla SARS benzeri yeni tip corona virüs salgınının başladığını söyledi. Wenliang bu açıklamasının ardından polis tarafından sorguya alındı. Muhbirlikle suçlanan doktor sert bir şekilde azarlandı. Sosyal medyada uyarıyı yapan doktor Li Wenliang’ın maruz kaldığı muameleye ilişkin Çin hükümetinin başlattığı resmi soruşturma tamamlandı.

SALGINDA ÖLDÜ

Soruşturma raporunda Li Wenliang’a uygunsuz bir şekilde davranıldığı kabul edildi. Ayrıca doktora “bir daha yasaları çiğnemeyeceğine dair” bildiri imzalatılmasının da yanlış olduğu itiraf edildi. Polisin Aralık 2019’da ihtarda bulunduğu 8 doktor arasında yer alan Li Wenliang, 6 Şubat’ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti. Doktorun ölümü sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Çin Yüksek Mahkemesi de olay üzerine polisi eleştirmişti.

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