Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Arap alimlerin Kudüs sessizliği
ORTADOĞU

Arap alimlerin Kudüs sessizliği

İsrail’in Arap ülkeleriyle yaptığı anlaşmalar sonrası Arap âlimleri, Filistin’deki katliama sessiz kaldı. Kâbe’de ramazan ayı boyunca Kudüs için yükselen dua sesleri, İsrail’in saldırılarının başlamasıyla beraber azaldı. Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, “İslam alimleri, yöneticilerinden korktukları ve de Kudüs’ten daha az önemli konularla meşgul olmayı seçtikleri için ses çıkaramıyorlar” dedi.

Dış Haberler Yeni Şafak
Arap alimlerin Kudüs sessizliği
Kâbe’de ramazan ayı boyunca Kudüs için yükselen dua sesleri, İsrail’in saldırılarının başlamasıyla beraber giderek duyulmaz oldu.

Ümmeti Filistin meselesi etrafında birleştiren Arap şeyhleri ve vaizler, ülkelerinin İsrail’le normalleşmesinden sonra sus pus oldu. Kâbe’de ramazan ayı boyunca Kudüs için yükselen dua sesleri, İsrail’in saldırılarının başlamasıyla beraber giderek duyulmaz oldu. Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri’ye göre ise İslam alimleri, yöneticilerinden korktukları ve de Kudüs’ten daha az önemli konularla meşgul olmayı seçtikleri için ses çıkaramıyorlar.

Siyonist İsrail'in Gazze'yi bombardımana tuttuğu en net görüntü
OYNAT 00:33
Siyonist İsrail'in Gazze'yi bombardımana tuttuğu en net görüntü
İşgalci İsrail yönetimi, Gazze'de Filistinli sivilleri hava saldırısıyla vurmaya devam ediyor. Bu kareler İsrail bombardımanının en net görüntüsü olarak kayıtlara geçti. Görüntülerde sivil halkın bulunduğu bölgeler yerle bir edildi.

Raşid el-Afasi
Raşid el-Afasi

Amr Halid
Amr Halid

SIKIŞINCA GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

  • Kuveytli vaiz Mişari Raşid el-Afasi, İsrail askerlerinin el-Aksa camii içinde bombalar patlattıkları videoyu kısaca “Allah’ım siyonistleri sana şikayet ediyoruz.” notuyla twitter’da paylaştı. Bazı kullanıcılar tarafından vaizin, İsrail’in daha önceki yıllarda yaptığı saldırılar esnasında attığı tweetlere atıfta bulunması üzerine el-Afasi yeni bir tweet atarak gerçek yüzünü gösterdi. Hamas’ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın fotoğraflarını paylaşan vaiz, “Bu maskeli ve silahlı güçler hiç de masum Filistin halkını savunuyor gibi görünmüyor.” dedi.

Ali Cuma
Ali Cuma

Vesim Yusuf
Vesim Yusuf

İşgalci İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda biri çocuk 2 Filistinli daha şehit oldu
DÜNYA
İşgalci İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda biri çocuk 2 Filistinli daha şehit oldu

Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan Ürdünlü vaiz Vesim Yusuf ise yalnızca Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in konuyla ilgili açıklamalarını paylaşmakla yetindi. Mısırlı vaiz Amr Halid, konuyla alakalı çektiği videoda, İsrail’in işlediği suçlara doğrudan değinmeden Şeyh Cerrah mahallesinin tarihinden bahsetti, mahalle halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti. Daha önce Halid, Mısır’da askeri darbeyi reddeden masum insanların öldürülmesini istemişti. Darbe destekçisi Halid’in sahte Kudüs sevgisi kullanıcılar arasında alay konusu oldu. Kıdemli Alimler Konseyi üyesi ve Eski Mısır Başmüftüsü Ali Cuma, Suudî alim Muhammed el-Arifi, Mısır Vakıflar Bakanlığı baş alimi ve el-Ezher şeyhi Halid el-Cundi gibi birçok vaiz ve alim de konuyla alakalı hiçbir yorum yapmadı.

Bu gençler İsrail'i yakacak
DÜNYA
Bu gençler İsrail'i yakacak

Buruk bayram: Bir yandan İsrail belası bir yandan virüs
RAMAZAN
Buruk bayram: Bir yandan İsrail belası bir yandan virüs
  • Tepkisinin dozunu düşüren veya tamamen sessiz kalmayı tercih eden isimlerin çoğunun Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan ve Bahreyn gibi İsrail’le “normalleşen” veya normalleşme sürecinde olan ülkeler ile bağlantısının olması da dikkatlerden kaçmadı.
Abone Ol Google News
Buruk bayram

Buruk bayram

​Bir yandan İsrail belası bir yandan virüs.
Gazzede çocuklara bomba

Gazze'de çocuklara bomba

​Şehit ve yaralı sayısı yükseldi.
İşgal ordusu durmuyor

İşgal ordusu durmuyor

Gazze'ye düzenlenen saldırılarda biri çocuk 2 Filistinli daha şehit oldu.
Bu gençler İsrail'i yakacak

Bu gençler İsrail'i yakacak

İşgal güçleri, hiç beklemediği bir isyanla karşılaştı.
Tek yapmaları gereken <br>bavulu toplayıp gitmek

Tek yapmaları gereken
bavulu toplayıp gitmek

Yahudi profesör İsrail'in hem savaş hem insanlık suçu işlediğine dikkat çekti.
Arap alimlerin Kudüs sessizliği

Arap alimlerin Kudüs sessizliği

Yükselen dua sesleri, İsrail'in saldırılarının başlamasıyla beraber azaldı.

Asker gönderelim

Asker gönderelim

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e teklif.

Arif Paşa bu yüzden hedefte

Arif Paşa bu yüzden hedefte

Karalama girişimleri terör örgütlerinin değirmenine su taşımaktır.

Diktatör Biden

Diktatör Biden

ABD'de emekli üst düzey askerlerden mektup.
Bin beş yüzden <br>fazlası ilk kez belirlendi

Bin beş yüzden
fazlası ilk kez belirlendi

​380 FETÖ'cü 6 bin 31 FETÖ'cünün ismini verdi.
Yeni parti aşılar geldi

Yeni parti aşılar geldi

Sinovac CEO'su, Türkiye'ye üretim lisansı verdiklerini açıkladı.
Zafere bir nebze kaldı

Zafere bir nebze kaldı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçikle bayramlaştı.
Pendik'teki metro inşaatında patlama

Pendik'teki metro inşaatında patlama

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İsrail'in nefret tohumları

İsrail'in nefret tohumları

Yahudi okulunda dehşete düşüren video.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.