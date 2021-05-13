Arap alimlerin Kudüs sessizliği

Ümmeti Filistin meselesi etrafında birleştiren Arap şeyhleri ve vaizler, ülkelerinin İsrail’le normalleşmesinden sonra sus pus oldu. Kâbe’de ramazan ayı boyunca Kudüs için yükselen dua sesleri, İsrail’in saldırılarının başlamasıyla beraber giderek duyulmaz oldu. Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri’ye göre ise İslam alimleri, yöneticilerinden korktukları ve de Kudüs’ten daha az önemli konularla meşgul olmayı seçtikleri için ses çıkaramıyorlar.

Raşid el-Afasi

Amr Halid

SIKIŞINCA GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Kuveytli vaiz Mişari Raşid el-Afasi, İsrail askerlerinin el-Aksa camii içinde bombalar patlattıkları videoyu kısaca “Allah’ım siyonistleri sana şikayet ediyoruz.” notuyla twitter’da paylaştı. Bazı kullanıcılar tarafından vaizin, İsrail’in daha önceki yıllarda yaptığı saldırılar esnasında attığı tweetlere atıfta bulunması üzerine el-Afasi yeni bir tweet atarak gerçek yüzünü gösterdi. Hamas’ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın fotoğraflarını paylaşan vaiz, “Bu maskeli ve silahlı güçler hiç de masum Filistin halkını savunuyor gibi görünmüyor.” dedi.

Ali Cuma

Vesim Yusuf

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Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan Ürdünlü vaiz Vesim Yusuf ise yalnızca Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in konuyla ilgili açıklamalarını paylaşmakla yetindi. Mısırlı vaiz Amr Halid, konuyla alakalı çektiği videoda, İsrail’in işlediği suçlara doğrudan değinmeden Şeyh Cerrah mahallesinin tarihinden bahsetti, mahalle halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti. Daha önce Halid, Mısır’da askeri darbeyi reddeden masum insanların öldürülmesini istemişti. Darbe destekçisi Halid’in sahte Kudüs sevgisi kullanıcılar arasında alay konusu oldu. Kıdemli Alimler Konseyi üyesi ve Eski Mısır Başmüftüsü Ali Cuma, Suudî alim Muhammed el-Arifi, Mısır Vakıflar Bakanlığı baş alimi ve el-Ezher şeyhi Halid el-Cundi gibi birçok vaiz ve alim de konuyla alakalı hiçbir yorum yapmadı.

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