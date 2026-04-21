Arjantin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyor

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin İsrail ziyareti kapsamında “İsaac Anlaşmaları” resmen imzalandı. Kudüs’te duyurulan anlaşma, Latin Amerika ile İsrail arasında yeni bir siyasi-ekonomik blok oluşturmayı hedeflerken, büyükelçiliği Kudüs’e taşımayı ve İsrail müttefiklerinin ülkelerinde Filistin ile ilgili bağları zayıflatmayı amaçlıyor. Ziyaret kapsamında Arjantin’in Tel Aviv’deki büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması ve Buenos Aires–Tel Aviv arasında direkt uçuş hattının başlatılması kararı alınırken, Arjantin’de “Filistin Caddesi” adı değiştirilerek, İsrail’in "Hamas’ın İsrailli ailelere saldırdığı" propagandasıyla soykırımını gerekçelendirdiği ve sembol haline getirdiği Bibas ailesinin adı verildi. İmzalanan “Isaac Anlaşmaları”, ABD’nin öncülük ettiği ve Başkan Donald Trump’ın isim babası olduğu İbrahim Anlaşmaları modelinin Latin Amerika’ya uyarlanmış bir versiyonu olarak sunuluyor.