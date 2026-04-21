İsrail Lübnan’ın gazını çalacak

Haydut devlet İsrail’in Güney Lübnan’da ilan ettiği işgal amaçlı yeni “Tampon bölge” sadece askeri değil, enerji jeopolitiği açısından da tartışmaları alevlendirdi. İşgalci güç İsrail ordusu tarafından ortaya konan haritada hattın sadece karada değil denizde de uzanması dikkati çekti. Hattın deniz sahası uzantısının kapsadığı alanın fiilen Qana gaz sahası üzerine denk gelmesi, işgalci gücün enerji zengini bölgenin operasyonel kontrol altına almayı amaçladığı değerlendirmesine sebep oldu. İşgalci güç, daha önce Gazze soykırımı sırasında da benzer bir adım atmış ve Filistin'e ait doğal gaz sahasını gasbetmişti.

100 MİLYAR METREKÜP REZERV

İşgalci gücün Doğu Akdeniz'de kontrol iddia ettiği saha, ABD arabuluculuğunda 2022 İsrail-Lübnan Deniz Sınırı Anlaşması kapsamında Lübnan’a bırakılmış ve ülkenin ekonomisini kurtaracak en önemli enerji umutlarından biri olarak görülmüştü. Yaklaşık 100 milyar metreküp rezerv potansiyeliyle değerlendirilen Qana’nın ekonomik değerinin 20 ila 40 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

ENERJİ PROJELERİNİ İPTAL EDECEK

İsrail ordusunun yayınladığı yeni haritaya göre, oluşturulan askeri hat sınırdan 5 ila 10 kilometre Lübnan içine uzanıyor. Bu hat boyunca birçok köyün boşaltıldığı veya yıkıldığı belirtilirken, İsrail bu adımı kuzey yerleşimlerini Hizbullah saldırılarından koruma gerekçesiyle savunuyor. İsrail ordusu yaptığı açıklamada, “beş tümenin ve deniz kuvvetlerinin eş zamanlı olarak bu hattın güneyinde faaliyet yürüttüğünü” duyurdu. Amaç olarak Hizbullah altyapısının yok edilmesi ve İsrail’in kuzeyine yönelik tehditlerin engellenmesi gösterildi. Sahaya erişim ve güvenlik koşulları, Lübnan için enerji projelerinin fiilen uygulanmasını zorlaştırabilir.

KÖYLERİ HARİTADAN SİLDİ

Lübnan Ulusal Bilimsel Araştırma Konseyi'nin raporuna göre de İsrail güçleri 2 Mart’tan bu yana güney Lübnan'da günde ortalama bin konutu yıkarak bazı köyleri tümüyle haritadan sildi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi'nin Refah, Beyt Hanun kentleri ve diğer bölgelerinde yarattıkları yıkımın bir benzerini Lübnan’ın güneyinde gerçekleştireceklerini, "Gazze modelini" uygulayacaklarını işaret ediyordu. Gazze Şeridi’nin yaklaşık yüzde 53'ünü İsrail işgali altında bırakan sarı hatta yaklaştığı iddiasıyla 10 Ekim’de uygulamaya konan ateşkesten bu yana 220'den fazla Filistinli İsrail saldırılarının hedefi olarak yaşamını yitirdi.

LİTANİ TEHDİDİ

İsrail ordusu ateşkese rağmen yeni bir uyarı da yayınladı. İsrail, Lübnan'ın güneyindeki bölge sakinlerini belirlenen hattın güneyine geçmemeleri konusunda uyardı. İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee, ateşkes sürecinde askerlerin Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttukları beldelerdeki mevzilerinde konuşlanmayı sürdürdüğünü belirtti. Adraee, Hizbullah’ın faaliyetlerinin devam ettiğini öne sürerken “güvenlik riskleri” nedeniyle sivillerin sınır köylerine dönmemesini istedi.

GAZZE'DE GASP

İşgalci güç 2007’den beri uyguladığı abluka ve işgalle fiilen Gazze açıklarında bulunan doğal gaz rezervlerini gasbetmiş durumda. O tarihten bugüne enerji şirketlerinin, arama ve saha geliştirme haklarına ilişkin, Filistin yönetimini bypass ederek, İsrail hükümetleriyle anlaşma yolunu tercih ettiği biliniyor. Öte yandan İsrail, Filistin'in hakları pahasına Doğu Akdeniz’de kendi çıkarına doğal gaz ve petrol tespit ve çıkarma faaliyetleri de yürütüyor. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) hesaplamalarına göre, Levant havzasında 122 trilyon metreküp doğal gaz ve 1,7 milyar varil petrol varlığı tespit edilmiş durumda.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan arasındaki müzakerelerde büyükelçiler düzeyinde sonraki görüşmenin 23 Nisan'da yapılacağını duyurdu.



