İsrail İslam'a karşı ittifak kurdu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu yıl 5’incisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’nun (ADF) kapanışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD ve İran arasındaki ateşkesle ilgili değerlendirmeler yapan Fidan, şöyle konuştu: “Ateşkes süresinin uzatılması gerekiyor. ABD ile İran’ın iki haftada sorunları çözmesi kolay değil. Türkiye, ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılması için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Müzakerelerin devam etmesini bütün dünya kamuoyu istiyor. Bu konuda çok ciddi bir irade ve baskı var.”





MÜZAKERELERE DESTEK VERİYORUZ

“Hürmüz Boğazı ile ilgili şu anda karışık bir durum var. Zaman zaman kısmi bloke etmelerin olduğu yönünde beyanlar var. Bu konuda gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendireceğiz. İran ve ABD arasında Pakistan’ın arabuluculuğuyla süren müzakerelere elimizden gelen bütün desteği vermeye çalışıyoruz. Görüşmelerde kritik bir aşamaya gelindiği ortada. Her iki taraf da ciddi bir samimiyetle görüşmelere devam ediyorlar. Devam etme iradeleri var. Ateşkesten bütün dünya bir rahatlama içinde. Ben savaşan tarafların da bunun bilincinde olduğunu görüyorum.”





KİMSE SAVAŞ İSTEMİYOR

“Bütün aktörler savaşın tekrar başlamaması için endişelerini bize iletiyorlar. Enerji güvenliğine olumsuz etkisi ortada. Kimse savaşın devam etmesini istemiyor. Bu savaş birçok ülkenin bütçesinde öngörülemez, telafi edilemez bir sıkıntı getirmiş durumda. Ben buradan ateşkes sürecinin uzatılacağını düşünüyorum. Tarafların barış müzakerelerine devam etmek için ateşkesin uzatılması konusunda bir problem görmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Belki de daha iyimser bir senaryo olur. O zamana kadar müzakerelerin ana hattı tamamlanmış olabilir.”





LÜBNAN’LA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

İsrail’in Lübnan’ı hedef almasına dair Fidan, şöyle devam etti: “Lübnan halkı ile dayanışma içindeyiz. Lübnan bir kez daha savaşın acımasız pençesine kurban gidiyor. Parçalanmışlığın içinde boğuşurken İsrail’in işgaliyle karşılaşması, buna müsaade edilmemesi lazım, biz bunun için elimizden geleni yapacağız.”





TÜRKİYE KENDİNİ KORUYACAK GÜÇTE

“İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan ile ittifak halinde. Biz İsrail gibi değiliz. Onlar GKRY ve Yunanistan’la bir araya gelerek bölgedeki Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu. Somut askeri yapılanmalar var, bunu görmemezlikten gelemeyiz. ‘Türkiye, gereksiz gibi bir endişe üretiyor’ demek doğru değil. Türkiye, kendisini koruyacak güçtedir.”





MÜSLÜMAN ÜLKELER ENDİŞELİ

“Bu ittifaklar oluşturulurken kimse bize güvence vermedi. Bu ittifakın ruhunu tanımlayan beyanlar var. Avrupa’da Yunanistan dışında böyle bir iş birliği anlaşması imzalayan kimse yok. Söylemiyorlar ama bölgedeki bütün Müslüman ülkeler bu gelişmelerden endişeli. Ortada realiteler var, bölge ülkelerinin endişeleri var. Türkiye kendisini koruyacak güçte ama bölgede daha zayıf durumda olup bu ittifaka endişeyle bakanlar var.”





İSRAİL’İN ASIL NİYETİNİ HERKES BİLİYOR

“Biz uluslararası toplum olarak Gazze Barış Planı’nın uygulanması için yoğun çaba içindeyiz. İsrail’in asli niyeti olan Gazze’yi insanları öldürerek ya sürerek insansızlaştırma politikasını herkes biliyor. Gereken adımları atma yönünde çok ciddi çaba ortaya koyuyoruz. İsrail’in yayılmacılığı sorunu sadece bölgede değil, artık dünyanın bir güvenlik sorunu haline geldi. Bu yayılmacılığın hangi yöntemlerle nasıl durdurulacağı meselesi, uluslararası toplumun ana gündem maddelerinden biridir.”





150 ülke katıldı

Üç gün boyunca küresel diplomasinin nabzının Antalya’da attığını belirten Bakan Fidan, “23 devlet ve hükümet başkanı, 13 devlet ve hükümet başkan yardımcısı ve 50 bakan ağırlandı. 52 oturumda mevcut krizlerin muhasebesini yapma fırsatı bulduk. Dünyanın dört bir yanından gelen liderleri, uzmanları aynı anda dinleme fırsatımız oldu. 150 ülke ve 66 uluslararası kuruluştan 6 bin 400 katılımcı forumumuza katıldı” bilgisini paylaştı.



