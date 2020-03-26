Dünya Aşı yarışına Türkiye de katıldı 6 üniversite ve bir merkez çalışmalara başladı
KORONAVİRÜS

Aşı yarışına Türkiye de katıldı: 6 üniversite ve bir merkez çalışmalara başladı

Koronavirüse karşı mücadelede dünya ile birlikte aşı yarışına giren Türkiye, bu kapsamda çalışmaya başlayan tüm üniversite ve merkezlere her türlü desteği veriyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de ithalata bağımlılığı en fazla olan sağlık sektöründe, yerlileşme ve millileşme adımlarını atmaya devam ediyor. İlaç alanında başlatılan yerlileşme ve millileşme çalışmaları tüm sağlık ürünlerine yaygınlaştırılıyor. Türkiye ilaçta, aşıda, kan ürünlerinde, tıbbi cihazda kendi kendine yetebilen ülke olmayı hedefliyor.

HER TÜRLÜ DESTEK

Dünyayı sarsan koronavirüs salgını ile birlikte bu atılımlara yenileri eklendi. Yerli solunum cihazı bunlardan biri. Bu süreçte koronavirüse karşı aşı geliştirme çabalarında da kurum ve kuruluşlara bakanlık destek veriyor. Bu anlamda 6 üniversite ve bir merkeze çağrı yapıldı. Ve önümüzdeki günlerde bu üniversite ve merkezlerin ihtiyaçlarına göre her şekilde destek sağlanacak. Yeni hamlelerden biri de Aşı Enstitüsü’nün kurulması oldu.

35 BİN İSTİHDAM

  • Şimdiye kadar yerelleşme kapsamına alınan 623 ilaç bulunuyor. Bu ürünlerin yaklaşık maliyeti 3,7 milyar TL. Bugün tüketilen her 100 kutu ilacın 80’ni Türkiye’de üretiliyor. Bu doğrultuda ilaçta sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 75’lere çıktı. Ülkemizde 255 yerli tesis var ve istihdamda 35 binler seviyesi yakalandı.

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