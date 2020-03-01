Asıl sizin ne işiniz var

İdlib’de 34 Türk askerini şehit eden Esed rejimi ve destekçileri, hain saldırıyı Türkiye’nin Suriye’deki varlığını tartışmaya açarak meşrulaştırmaya çalışıyor. Rejim, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplantılarda, Türk askerinin ‘işgalci güç’ olduğunu ve ülkeden çıkması gerektiğini iddia ediyor. Rejimin en büyük destekçileri İran ve Rusya da aynı teze destek vererek kendilerinin Esed rejimi tarafından davet edildiğini öne sürüyor. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarına karşı çıkan ABD de zaman zaman benzer iddiaları gündeme getirerek Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığından rahatsız olduğunu gizlemiyor. Ancak sahadaki gerçekler işgalci ABD, Rusya ve İran ile kendi halkını katleden Esed rejimini sorgulatıyor. Rejim kendi kontrolündeki topraklarda sadece 8 milyon kişiyi barındırırken Türkiye 10 milyon Suriyeliye koruma sağlıyor.

10 MİLYON KİŞİ UZAYDAN MI GELDİ?

Türkiye bu Suriyelilerin 4 milyonunu kendi topraklarında barındırıyor. Rejimin katliamlarından kaçarak sınırdaki kamplara sığınan 4 milyon insanın da barınma, su ve giysi gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Terörden temizlenen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgeleri de 2 milyon Suriyeliye çatı oluyor.

10 BİN KİLOMETRE UZAKTAKİ İŞGALCİLER

Türkiye’nin Suriye ile 911 kilometre sınırı var. Sınır boyunca PKK ve DEAŞ başta olmak üzere birçok terör örgütü Türkiye’yi tehdit ediyor. Türkiye’nin Suriye’de olmasına karşı çıkan Rusya’nın bölgeye kuş uçuşu uzaklığı 2 bin 500 km, ABD’nin uzaklığı 10 bin km, İran’ın uzaklığı ise 1500 km. Şimdi başta ABD, Rusya, İran ve diğer ülkeler olmak üzere Türkiye’nin Suriye’ye girmesine karşı çıkanların şu sorulara cevap vermesini bekliyor:

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 Suriye ile 911 kilometre sınırınız var mı?

 Savaştan kaçan kaç Suriyeli sizin ülkenize sığındı?

 Başka bir ülkenin 4 milyon vatandaşını kendi ülkenize alır mıydınız?

 Suriye’den 6 milyonluk yeni bir göç dalgası ile karşı karşıya mısınız?

 Suriye’deki kamplarda bulunan 4 milyon insanın ihtiyaçlarını siz mi karşılıyorsunuz?

 Türkiye Suriyeliler için 40 milyar dolar harcadı. Siz ne kadar yardımda bulundunuz?

 Suriye’de sizin de akrabalarınız, soydaşlarınız veya bu ülkeyle medeniyet ortaklığınız var mı?

 2 bin 500 aktif üyesi olan DEAŞ terör örgütü sınırınız boyunca sizi mi tehdit ediyor?

 Suriye’de en az 50 bin üyesi bulunan PKK gibi bir terör örgütü sizi de tehdit ediyor mu?

 Suriye’de yaşanan belirsizlikler dolayısıyla ekonomik kayıplarınız milyarlarca dolara ulaştı mı?

 Sizin ülkenizde de Suriye’den ateşlenen roketler yüzünden ölenler oldu mu?

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