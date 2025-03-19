Ateşkes bir an önce yeniden sağlanmalı

İlk olarak Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile telefonda görüşen Erdoğan, İsrail’in Gazze’de yeniden başlayan saldırılarının kabul edilemez olduğunu, Netanyahu’nun soykırım politikasına uluslararası toplumun artık “Dur” demesi gerektiğini, ateşkesin bir an önce yeniden sağlanmasının önemini vurguladı.

ADİL VE KALICI BARIŞ

Türkiye ile Finlandiya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Türkiye’nin Finlandiya ile iş birliğini derinleştirme konusunda iradesinin tam olduğunu, savunma sanayii ve terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla sona ermesi için Türkiye’nin gayretlerini sürdürdüğünü, Rusya’nın ateşkes çağrısını kabul etmesini beklediklerini belirtti.

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Daha sonra Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sonlandırmak için atılacak adımların ve yürütülecek sürecin, iki ülkeden birini dışlayan bir anlayışla başarılı olamayacağını belirtti. Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik insani yardımları durdurması ile başlayan, nihayetinde ateşkesi sonlandırıp sivil halkı katletmeye kadar varan soykırım politikasına müsaade edilmemesi gerektiğini, bu konuda uluslararası toplumun üstüne düşeni yapması gerektiğini ifade etti.

TÜRKİYE BARIŞTA ROL OYNAR

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Schoof da Ukrayna’ya sürekli desteğin ve Avrupa’nın güvenliğinin önemini görüştüklerini aktararak “Türkiye, Ukrayna’da istikrarlı ve kalıcı bir barışın şartı olan güvenlik garantilerine katkıda bulunmada rol oynayabilir” ifadesini kullandı. Schoof, “Ayrıca Suriye’deki durumu ve Gazze’deki savaşa ilişkin endişe verici haberleri de ele aldık. Tüm tarafların ateşkese ve rehine anlaşmasına saygı duyması çok önemli” paylaşımında bulundu.







