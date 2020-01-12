Ateşkes öncesi katliam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul’daki zirvesinden çıkan “İdlib’de ateşkes” kararına rağmen, Esed rejiminin saldırıları sürüyor. İdlib’teki ateşkes bugün 00.01 itibariyle yürürlüğü girdi. Ancak Esed rejimi ve İran destekli milisler geceyarısına kadar bombardımana devam etti. Dün hem siviller, hem de Türk gözlem noktası hedef alındı. İdlib’de tahrik gün boyu devam etti.

22 ÖLÜ, 100’DEN FAZLA YARALI

İdlib merkez başta olmak üzere köy ve kasabalara bomba ve füze yağdı. Merkezde 7, El Nayrab köyünde 4, Binniş’te 6, Hiş’de 5 olmak üzere çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 22 sivil şehit oldu, 100’den fazla kişi de yaralandı. Bomba yağan Sarmin ve Maaret Numan’da ise ölü ya da yaralı olup olmadığı açıklanmadı. Yerel kaynaklar yerleşim yerlerine son iki gün içinde en az 40 varil bombası, 70 top vermisi ve 30 karadan karaya füze atıldığı, bu sayının her geçen dakika arttığı bilgisini verdi.

GÖZLEM NOKTASINA FÜZE

Esed rejimi ve İran destekli milisler Türkiye’nin gözlem noktalarına da saldırdı. Halep’in kuzeybatısında yer alan Cebel Anadan’daki Türk gözlem noktasına ATGM füzesi atıldı. Maddi hasara neden olan saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, atışın yapıldığı bölge ise TSK unsurlarınca ateş altına alındı. Muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Kurtuluş Cephesi de rejime El-Teh bölgesinde grad roketleriyle cevap verdi.

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Erva bizi affet

İç savaş çocukları vurmaya devam ediyor. Suriye’de sadece bombalar değil göç, hastalık, yetersiz beslenme ve benzeri nedenler de onlarca çocuğu solduruyor. O çocuklardan sonuncusu 3,5 yaşındaki Erva. Esed rejimi, Rusya ve İran’a bağlı milislerin Hama’daki katliamından Afrin’in kuzeybatısındaki Mabatlı’ya kaçan aile yokluk içinde yaşam mücadelesi verirken, Erva 4 Aralık 2019’da kayboldu. Suriye’deki ‘Yaralı ve Kayıp Kişiler Bürosu’ndan edinilen bilgiye göre, cansız bedeni önceki gün bir zeytin ağacı altında bulunan Erva’nın donarak can verdiği belirlendi.

Salgın endişesi Fotoğraf: Arşiv

Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle binlerce insanın göç ettiği İdlib kırsalında, yetersiz beslenme, soğuk hava ve temiz su sorunu birçok hastalığı tetikliyor. Saldırılar nedeniyle göç eden ve derme-çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışan Suriyeliler, ciddi sağlık sorunlarıyla da karşı karşıya kalıyor. Bölgede hizmet veren birkaç sağlık merkezi hasta bebek ve çocuklarla dolup taşarken, doktorlar ise hastalıkların yayılmasından endişe ediyor. Atme Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Müdürü Muhammed Uveyden, “Bölgedeki en yaygın rahatsızlıklar, beslenme yetersizliğine bağlı hastalıklar, mevsim kaynaklı bronşit, ince bağırsak enfeksiyonları ve ishal. Bu şekilde günde 150-200 çocuk geliyor. Bu vakaların yayılmasından endişeliyiz” dedi. Kadın Doğum Uzmanı Mina Hattap da ayda 15 bin hastaya baktıklarını söyledi.





Yardım kapıları kapandı

Suriye'ye sınır ötesi yardımlara imkan sağlayan kararın süresinin dolmasına saatler kala, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) uzun müzakerelerin ardından yardım mekanizmasının görev süresini 6 ay daha uzattı. Ancak ülkeye 2014'ten beri insani yardımlarların yapıldığı sınır kapılarının sayısı dörtten ikiye indirildi. Kararla birlikte insani yardımlar, Türkiye ile olan Babüsselame ve Babülhava sınır kapılarından yapılmaya devam edecek. Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse sınır kapısı ve Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kapıları yardım girişine kapatılacak.