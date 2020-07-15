Ateşkese bomba: Türk-Rus ortak devriyesinde bombalı araç patlatıldı

Suriye’de stratejik öneme sahip M4 karayolunda Türk-Rus ortak devriyeleri devam ediyor. Dün İdlib’deki 21’inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Rus askeri aracının geçişi sırasında bomba yüklü araç patlatıldı. Alevlerin onlarca metre yüksekliğe çıktığı patlamada 2 araçta kısmi hasar meydana gelirken, 3 Rus askeri hafif şekilde yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı saldırıda can kaybı yaşanmadığını duyurdu. Aracın bir gün önce yol kenarına park edildiği belirtilirken; İdlib’te geçtiğimiz Haziran ayında da Türk konvoyuna saldırı düzenlenmiş, 1 askerimiz şehit olmuştu.

Bölgeden gelen fotoğraflar, patlamanın şiddetini ortaya koydu.

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SALDIRI HAZIRLIĞI MI?

Saldırı sonrası Rus uçakları ve rejim ağır bombardımana başladı. Rus uçakları İdlib’in Cebel Zaviye bölgesi ile Eriha’ya 9 hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda çok sayıda sivil yaralandı. Rejim ise El Dikmak, Hansafra, Kefraveid, Himemat ve Eriha’ya 33 roket ve 21 havan fırlattı. Bölgedeki provokasyonlara paralel olarak artan bir askeri hareketlilik de dikkat çekiyor. Rejim ve Rusya, 5 Mart’ta imzalanan ateşkesin ardından Sarekib ve Cebel al Zaviye’ye askeri yığınak yaptı. Ateşkese rağmen Ruslar İdlib’in güney kırsalını da defalarca bombaladı. Yerel kaynaklar, Rusya ve rejimin provokatif saldırıları bahane ederek İdlib’e yeni bir saldırı düzenleyebileceğini ifade ediyor.

Hava savunma sistemi kuruldu

TSK da bölgedeki tahkimatını arttırdı. Suriye merkezli “Cesur Araştırma Merkezi” istatistiğine göre, Türkiye’nin bölgedeki askeri nokta sayısı 48’e çıktı. Bunlardan 45’i İdlib’te, 3’ü ise Lazkiye’nin doğu kırsalında ve Kuzey Hama’da. Ayrıca Türkiye’nin Suriye içerisinde 6 bine yakın askeri aracı var. Yerel kaynaklara göre TSK, Cebel El Zaviye bölgesindeki varlığını arttırdı. Bölgeye olası saldırılara karşı hava savunma sistemi kuruldu.