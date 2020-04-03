Dünya Avrasya ülkelerinde koronavirüs ile ilgili gelişmeler Salgın giderek yayılıyor
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Avrasya ülkelerinde koronavirüs ile ilgili gelişmeler: Salgın giderek yayılıyor

Koronavirüs bütün Avrupa'yı sardığı gibi Avrasya ülkelerine de sıçradı. Salgın vakaları Ermenistan'da 736, Moldova'da 591, Belarus'ta 351, Kazakistan'da 464'e çıktı.

Haber Merkezi AA
Bir tıp uzmanı, koronavirüs hastasını tedavi etmeden önce koruyucu giysilerini giyiyor.
Bir tıp uzmanı, koronavirüs hastasını tedavi etmeden önce koruyucu giysilerini giyiyor.

Moldova, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve salgına karşı tedbirler artıyor.

  • Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, virüsün 86 kişide daha görülmesiyle vaka sayısının 591'e çıktığı, ölü sayısının 2 artarak 8’e ulaştığı kaydedildi.

Ermenistan'da vaka sayısı 736 oldu

Ermenistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 73 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 736'ya yükseldiği belirtildi.

Ülkede 7 kişi ölmüş, 43 kişi iyileşmişti. Ülkede olağanüstü hal daha da sıkılaştırılırken, güvenlik güçleri sokaklarda kimlik kontrolü yapıyor ve izinsiz sokağa çıkanlar cezalandırılıyor.

Belarus’ta vaka sayısı 351'e çıktı

Belarus Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 47 artarak 351’e yükseldiğini bildirdi.

Kazakistan'da 464 vaka

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre vaka sayısı 11 artarak 464'a ulaştı.

  • Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, çoğunun 50 yaş üzerinde olduğu 12 hastanın durumunun ağır olduğunu belirterek 28 sağlık çalışanında da virüse rastlandığını aktardı.

Diğer yandan Eğitim ve Bilim Bakanı Ashat Aymagambetov, denemelerin ülkedeki internetin 2,5 milyon çocuğa çevrimiçi ders vermek için uygun olmadığını gösterdiğini, bu nedenle çevrimiçi eğitim sisteminin iptal edildiğini söyledi. Uzaktan eğitimde elektronik posta ve özel programların kullanılacağını ifade eden Aymagambetov, uzak yerleşimlerdeki 60 bin öğrencinin de okula gideceğini kaydetti.

Enformasyon ve Sosyal Gelişme Bakanı Dauren Abayev de dini bayramların yaklaştığına dikkati çekerek dini kuruluşlar ve liderlere etkinlikleri çevrimiçi yapmayı tavsiye etti.

Dünya Bankası Kazakistan Daimi Temsilcisi Jean-François Marteau, Kazakistan'a solunum cihazları için 10 milyon dolar tahsis ettiklerini, diğer tıbbi ekipmanlar için 25 milyon dolar daha tahsis etmeyi planladıklarını ifade etti.

Kırgızistan'da OHAL'i ihlal cezaları sıkılaştırıldı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, OHAL ve karantina kuralları ihlal edenlere cezaların ağırlaştırılmasını öngören kanunu onayladı.

Kanun maskesiz dışarı çıkanlara 11 dolar, sebepsiz ziyaretlere 35 dolar ve virüsü kasıtlı bulaştıranlara 2 bin 238 dolar para cezası verilmesini öngörüyor.

Kovid-19 kaynaklı bir ölümün yaşandığı Kırgızistan'da vaka sayısı 130 olarak açıklanmıştı.

Rusya'da salgına karşı dua edildi

Rusya'da Ortodoks Kilisesi Patriği Kiril, kutsal bir simgeyle Moskova'yı dolaşarak ülkenin Kovid-19'dan korunması için dualar yaptı.

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