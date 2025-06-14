Avrupa alarma geçti: Güvenlik kabineleri "Acil" toplandı

İsrail’in İran’a yönelik saldırısı Avrupa ülkelerini alarm durumuna geçirdi.
İsrail’in İran’a yönelik saldırısı Avrupa’da alarm zillerini çaldırdı. Birçok ülke güvenlik kabinelerini acil toplantıya çağırırken, liderler düzeyinde kriz diplomasisi hız kazandı. İngiltere, Almanya ve Fransa üçlü görüşme gerçekleştirdi
Ortadoğu’da yükselen gerilim Avrupa’yı harekete geçirdi. İsrail’in İran’a saldırısı sonrası güvenlik toplantıları ardı ardına düzenlendi. İngiltere, Almanya ve Fransa liderleri telefonla kriz değerlendirmesi yaptı.
NATO ve AB’den diplomasi çağrısı
NATO ve AB’den diplomasi çağrısı
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte:
İsrail’in tek taraflı bir eylem gerçekleştirdiğini belirtti ve ABD dahil tüm müttefiklerin gerilimi düşürmek için çalışmasının hayati olduğunu vurguladı.
AB Konseyi Başkanı Antonio Costa:
Bölgenin istikrarını bozacak daha büyük bir tırmanıştan kaçınılması gerektiğini söyledi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
: Diplomatik çözümün artık her zamankinden acil hale geldiğini dile getirdi.
AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas:
Tüm tarafları itidale ve diplomasiye davet ettiğini, gerilimi azaltacak tüm çabaları desteklemeye hazır olduğunu açıkladı.
Fransa, Almanya ve İngiltere’den ortak mesaj
Fransa, Almanya ve İngiltere’den ortak mesaj
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron:
Fransa’nın İran’ın nükleer programına karşı tutumunu yineledi, İsrail’in kendini savunma hakkına vurgu yaptı.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz:
Çatışmanın taraflarına nüfuzlarını kullanmaya ve tüm diplomatik yolları denemeye hazır olduklarını belirtti.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer:
Ortadoğu’da istikrarın öncelikli olduğunu ve gerilimin kimseye fayda sağlamayacağını ifade etti.
Rusya ve Çin’den tepki
Rusya ve Çin’den tepki
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin:
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü. Kremlin, Putin’in İsrail’in eylemlerini BM Şartı’na aykırı bulduğunu ve İran’ın nükleer programı konusunda siyasi yolların önemini vurguladığını duyurdu.
Çin Dışişleri Bakanlığı:
Taraflara barış ve istikrar için sorumlu davranma çağrısı yaptı.
Bölge ülkelerinden kınama
Bölge ülkelerinden kınama
Suudi Arabistan:
İsrail’in saldırısını “açık saldırganlık” olarak nitelendirdi ve bu adımın gerilimi düşürme çabalarını baltaladığını belirtti.
Birleşik Arap Emirlikleri
: İsrail’in İran’a saldırısını şiddetle kınadı.
Ürdün:
Saldırıyı bölgesel savaşı tetikleyebilecek kışkırtıcı bir adım olarak değerlendirdi.
Irak:
Saldırının ABD-İran müzakereleri sırasında gerçekleşmesinin uluslararası barışa ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı.
Katar:
Saldırıların diplomatik çabaları sekteye uğrattığını açıkladı.
Azerbaycan:
Taraflara gerilimi artıracak değil, diplomatik çözümü arayacak adımlar atma çağrısı yaptı.
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