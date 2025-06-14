Kuzey Kore lideri Kim Jong tarafını seçti: 'Küresel emperyalizmin paralı askerlerini uyarıyoruz, İran'ın yanındayız'

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri bölgede büyük yıkıma yol açarken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İran'ın yanında olduklarını duyurdu.
İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine ve askeri altyapısına yönelik hava saldırıları, İran'ın ise İsrail'e füze ve insansız hava araçlarıyla misilleme yapması, bölgedeki gerilimi tırmandırdı. ABD ve İngiltere, İsrail'e olan desteğini yinelerken, Rusya ve Çin, İran'a desteklerini diplomatik düzeyde ifade etti. Suriye ve Lübnan gibi bölgesel aktörler de İran'ın yanında pozisyon aldı.
Bu süreçte Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Kim, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını "emperyalist bir provokasyon" olarak nitelendirerek, Kuzey Kore'nin İran'ın yanında olduğunu duyurdu.
Resmi açıklamasında, "Müttefikimiz İran'a yönelik her türlü tehdide karşı kararlılıkla karşılık vereceğiz. Küresel emperyalizmin paralı askerlerini uyarıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Kuzey Kore'nin bu açıklaması, uluslararası arenada geniş yankı uyandırdı ve Pyongyang'ın İran'a lojistik destek sağlayabileceği spekülasyonlarını artırdı.