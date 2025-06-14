Kuzey Kore lideri Kim Jong tarafını seçti: 'Küresel emperyalizmin paralı askerlerini uyarıyoruz, İran'ın yanındayız'

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine ve askeri altyapısına yönelik hava saldırıları, İran'ın ise İsrail'e füze ve insansız hava araçlarıyla misilleme yapması, bölgedeki gerilimi tırmandırdı. ABD ve İngiltere, İsrail'e olan desteğini yinelerken, Rusya ve Çin, İran'a desteklerini diplomatik düzeyde ifade etti. Suriye ve Lübnan gibi bölgesel aktörler de İran'ın yanında pozisyon aldı.