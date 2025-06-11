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Avrupa Birliği'nden İsrail'e 'geri adım atın' çağrısı

Avrupa Birliği'nden İsrail'e 'geri adım atın' çağrısı

16:4711/06/2025, Çarşamba
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Anouar El Anouni
Anouar El Anouni

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcüsü Anouar El Anouni, İsrail yönetimine Filistin bankacılık sistemini hedef alan adımlardan vazgeçmesi ve Filistin yönetiminin çöküşüne yol açabilecek politikalardan uzak durması uyarısında bulundu.

Gazze
'de insanlığın gördüğü en büyük saldırı ve işkencelere sahne olan bir bombardıman başlatan İsrail, çirkin eylemlerini sürdürüyor.

Saldırılardan kaçmayı başaran ancak yaşamlarını zar zor idame ettiren masum Filistinlileri her gün can korkusu ve açlıkla sınayan Tel Aviv yönetimi, şimdilerde Filistin bankacılık sistemlerini hedef aldı.


İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich Filistin bankalarıyla işlem yapan İsrail bankalarının "dokunulmazlığının" kaldırılması talimatını vermesinin ardından uluslararası toplumun tepkilerinin hedefi oldu.


"Geri adım atın"


Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcüsü Anouar El Anouni, Smotrich'in bankalar konusundaki talimatı hakkında sorulan sorunun ardından açıklama yaptı.


AB'nin bu talimattan "derin endişe" duyduğunu vurgulayan El Anouni, İsrail'i, karardan geri adım atmaya davet etti.


El Anouni, Filistin ekonomisinin, Batı Şeria'da yaygın şekilde şekelle yapılan işlemleri gerçekleştirmek için İsrail bankalarına
"bel bağladığını"
söyleyerek bu konuda kasıma kadar geçerliliği bulunan bir anlaşma olduğunu hatırlattı.

Smotrich'in kararının onanması halinde AB'nin,
"Filistinlilere ve Filistin yönetimine taahhüt ettiği destek üzerinde derhal bir etkisi"
olacağını belirten El Anouni,
"AB, İsrail'e bu karardan derhal geri dönmesi ve Filistin yönetiminin çökmesine yol açabilecek her türlü eylemden kaçınması çağrısında bulunuyor."
dedi.

Smotrich'in Filistin bankalarıyla işlem yapan İsrail bankalarının "dokunulmazlığının" sona erdirilmesi emrini vererek Filistin bankacılık sisteminin çökmesi tehlikesini gündeme getirdiği bildirilmişti.


İsrail bankaları, Filistin bankalarıyla işlem yapmaları halinde yasal olarak kovuşturulmamak için hükümetten yıllık bir garantiye ihtiyaç duyuyor ve Smotrich'in talimatı, Filistin-İsrail bankacılık işlemlerinin durdurulması anlamına geliyor.


İsrail, Filistin yönetiminin ekonomisini daha da zayıflatmak için Filistinlilerin vergi gelirlerini alıkoymak da dahil olmak üzere çok sayıda icraatta bulunuyor.




#Gazze
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