Dünya Avrupa Birliğinden Rusya çağrısı Güçlerinizi nükleer santralden derhal çekin
AVRUPA

Avrupa Birliği’nden Rusya çağrısı: Güçlerinizi nükleer santralden derhal çekin

Avrupa Birliği, aralarında Türkiye ve ABD’nin de bulunduğu 42 ülkenin destek verdiği yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, Rusya’dan Zaporijya’daki nükleer santralde konuşlanan güçlerini geri çekmesi talep edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Avrupa Birliği’nden Rusya çağrısı: Güçlerinizi nükleer santralden derhal çekin
Arşiv.

Avrupa Birliği resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının Ukrayna'ya karşı sebepsiz ve haksız olduğu, uluslararası hukukun bir ihlali olduğu ifade edildi.

ABD, Japonya, Kore, Türkiye ve Kanada’nın da dahil olduğu 42 ülke adına yapılan açıklamada, “Ukrayna makamlarının Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde egemenlik sorumluluklarını sürdürebilmeleri için Rusya Federasyonu'nu askeri güçlerini ve diğer tüm yetkisiz personelini Zaporijya nükleer santralinden, yakın çevresinden ve tüm Ukrayna'dan derhal geri çekmeye çağırıyoruz. Meşru personel, görevlerini dış müdahale, tehdit olmadan yerine getirebilir” denildi.

Öte yandan açıklamada, Zaporijya nükleer santralinde saha çalışması yapılması için ekip gönderilmesi gerektiğini yineleyen IAEA Direktörü Grossi’ye destek verildi.

RUSYA: UKRAYNA HİDROELEKTRİK SANTRALİNİ VURDU

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Herson kentinin doğusunda bulunan Kakhovka’daki bir hidroelektrik santralini hedef aldığı ifade edildi. Saldırı sonucu santraldeki altı türbinin üçünün durduğu aktarıldı. Söz konusu saldırının Zaproijya’daki nükleer reaktörlerin soğumasını olumsuz etkileyebileceği ve bunun çevre felaketine yol açabileceği belirtildi.

Putin'e yakın isim Batı'yla görüştü: Rusya'yı karıştıran iddia
FOTOĞRAF 8
Title
Kremlin’de Rusya’nın Ukrayna işgaline yönelik rahatsızlığın giderek arttığı iddiaları gündemdeki yerini korurken, Putin’e çok yakın üst düzey bir Rus yetkilinin savaşın sona ermesi için Batı’dan yardım istediği öne sürüldü.
Title
Rusya'nın Ukrayna işgali 173. güne girerken, savaşın uzamasının Kremlin'de paniğe yol açtığı yönündeki haberler artıyor.
Title
İngiliz The Mirror gazetesi, üst düzey bir Rus yetkilinin savaşı sona erdirmek üzere gizlice Batı ülkeleriyle temasa geçtiğini yazdı. Batılı diplomatlarla ve istihbarat şefleriyle görüşmeler yapan Rus yetkilinin savaşın sona ermesi için yardım istediği belirtildi.
Title
Üst düzey yetkilinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yla ilgili kararlarının, savaşın gidişatının ve Batı'nın sert yaptırımlarının Rusya'daki üst düzey isimler ve seçkinler arasında büyük endişeye yol açtığını söylediği de iddia edildi. Batılı istihbarat kurumları arasında dolaşan bir belgede de, “Putin'in yakın çevresinden bir temsilcinin Batı’ya müzakere etmek istediği mesajı gönderdiği” kaydedildi.
Title
Putin'e çok yakın olduğu söylenen bu ismin kim olduğu sorusu da tartışmalara yol açtı.
Title
Ukraynalı bir diplomatik kaynak, The Mirror'a yaptığı açıklamada Kremlin'nden üst düzey isimlerin Putin'in izni olmadan Batı istihbaratıyla iletişim kurmasının şaşırtıcı olmayacağını söyledi. Ukraynalı yetkili, “İkinci Dünya Savaşı sonunda da kendi geleceklerinden endişelenen yetkililer bunu yapmıştı” dedi.
Title
Ukrayna işgalinin Kremlin içinde büyük krize yol açtığı, hatta Putin'e bir darbe hazırlığı yapıldığı iddiaları daha önce de gündeme gelmişti. Putin'in de yakın çevresinin savaşla ilgili planların dışarı sızdırıldığından şüphelenerek Rusya yönetimi içinde bir “cadı avı” başlattığı öne sürülmüştü.
Title
Bugüne kadar aralarında Putin'in Özel Temsilcisi Anatoly Chubais'in de olduğu bazı üst düzey isimler, Ukrayna savaşına karşı çıkarak görevlerinden istifa etmiş ve Rusya'yı terk etmişti.
Putin'e yakın isim Batı'yla görüştü: Rusya'yı karıştıran iddia
Kremlin'de Rusya'nın Ukrayna işgaline yönelik rahatsızlığın giderek arttığı iddiaları gündemdeki yerini korurken, Putin'e çok yakın üst düzey bir Rus yetkilinin savaşın sona ermesi için Batı'dan yardım istediği öne sürüldü.

Endonezya Rusya paylaşımı nedeniyle Ukrayna Büyükelçisini çağırdı
DÜNYA
Endonezya Rusya paylaşımı nedeniyle Ukrayna Büyükelçisini çağırdı
ABden Rusya çağrısı

AB'den Rusya çağrısı

Güçlerinizi nükleer santralden derhal çekin
Otomotiv sektörüne ilaç olacak

Otomotiv sektörüne ilaç olacak

Türk mühendisler Kayseri'de geliştirdi: Çağ atlatacak buluş.
Araçlar sulara gömüldü

İstanbul Maltepe'de yollar göle döndü.

Tüm dünyaya meydan okumuşlardı: Bu özelliklerini hiç duymadınız.

​Herkes yeni keşfediyor: Görenler hayran kalıyor.

İşte kalem kalem ürün listesi.

​Polisler yaklaşınca kendini öldürdü

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.