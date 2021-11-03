Avrupa Konseyi'nin başörtülülere karşı ayrımcılığa ilişkin kampanyasına Fransa engeli

Fransa'nın Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı Sarah El Hairy, LCI televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi'nin ayrımcılıkla mücadele biriminin söz konusu kampanyasının kendisini şoke ettiğini söyledi.

El Hairy, bu kampanyanın Fransa'nın değerlerine aykırı olduğunu iddia ederek, "(Kampanyaya ait) Videoda başörtüsü takmak teşvik ediliyor. Bunu kınıyoruz. Fransa bu kampanyayı (Avrupa Konseyi'ne) onaylamadığını iletti ve kampanya iptal edildi." dedi.

Sarah El Hairy

Avrupa Konseyi'ne tepkilerini de dile getirdiklerini ifade eden El Hairy, laikliği ve dini özgürlüğü savunduklarını ancak bu kampanyanın başörtüsünü savunduğunu öne sürdü.

OYNAT 00:59 Fransa'da Müslüman kadınlar, başörtüsüne yönelik yasakları "Başörtüme dokunma" hareketiyle protesto ediyor Fransa'da Müslüman kadınlar, siyasetçilerin gündeminde olan başörtüsüne yönelik yasakları, sosyal medyada başlattıkları 'Pas Touche A Mon Hijab' (Başörtüme dokunma) hareketiyle protesto ediyor.



Sosyal medyada yürütülen kampanyanın öncülerinden Duygu Akın: 'Biz sadece başörtülü insanlar olarak anılmak istemiyoruz. Bizim mesleklerimiz, bu topluma katkılarımız, toplumsal hayattaki rollerimiz var' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Fransa'nın bu kampanyayı iptal edilmesini sağlamasının ardından Avrupa Konseyi kampanyaya yönelik Twitter hesabındaki paylaşımları sildi.

REKLAM

Ülkede çok sayıda siyasetçi de bu kampanyaya tepki gösterdi.

Le Figaro gazetesinin haberinde, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun "Hukuk, Eşitlik ve Vatandaşlık" programı kapsamında bu kampanyaya finansman sağladığı belirtildi.

Kampanya 28 Ekim'de başlamıştı

Avrupa Konseyi, başörtülü kadınlara yönelik yapılan ayrımcılığa karşı 28 Ekim'de kampanya başlatmıştı. Avrupa Konseyinin ayrımcılıkla mücadele biriminin Twitter hesabından kampanya kapsamında "Özgürlük başörtüsündedir", "Başörtüm tercihim", "Mutluluk getir ve başörtümü kabul et" ve "Güzellik çeşitlilikte olduğu gibi özgürlük başörtüsündedir" yazılı ve başörtülü kadınların yer aldığı görseller paylaşılmıştı.