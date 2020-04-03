Avrupa'da 'maske' savaşları: Fransa, İtalya ve İspanya'nın maskelerine el koydu Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa ülkelerini de birbirine düşürdü. İsveç merkezli sağlık şirketi Mölnlycke, Çin'den İtalya ve İspanya için ithal ettikleri milyonlarca yüz maskesi ve eldivene Fransa tarafından el konulduğunu açıkladı. Fransa'nın bu beklenmedik hareketinden sonra Çin'den ithal edilecek yeni sağlık malzemeleri, Belçika üzerinden İtalya ve İspanya'ya ulaştırılacak.

Haber Merkezi 03 Nisan 2020, 15:16 Son Güncelleme: 03 Nisan 2020, 15:26 AA