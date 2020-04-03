Dünya Avrupada maske savaşları Fransa, İtalya ve İspanyanın maskelerine el koydu
KORONAVİRÜS

Avrupa'da 'maske' savaşları: Fransa, İtalya ve İspanya'nın maskelerine el koydu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa ülkelerini de birbirine düşürdü. İsveç merkezli sağlık şirketi Mölnlycke, Çin'den İtalya ve İspanya için ithal ettikleri milyonlarca yüz maskesi ve eldivene Fransa tarafından el konulduğunu açıkladı. Fransa'nın bu beklenmedik hareketinden sonra Çin'den ithal edilecek yeni sağlık malzemeleri, Belçika üzerinden İtalya ve İspanya'ya ulaştırılacak.

Haber Merkezi AA
Fransa, İtalya ve İspanya'ya gönderilecek yüz maskelerine el koydu.
Fransa, İtalya ve İspanya'ya gönderilecek yüz maskelerine el koydu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken, Avrupa Birliği'nin (AB) 4 ülkesi İsveç, Fransa, İtalya ve İspanya arasında maske krizi patlak verdi.

  • İsveç merkezli sağlık şirketi Mölnlycke'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Çin'den İspanya ve İtalya'ya gönderilmek üzere ithal ettikleri milyonlarca yüz maskesi ve eldivene Fransa'nın el koyduğunu bildirdi.

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"Bu son derece rahatsız edici, yakışıksız bir hareket"

Şirketin Genel Müdürü Richard Twomey, söz konusu malzemenin Fransa üzerinden İtalya ve İspanya'ya gönderileceğini belirterek, ''Fransa, sağlık ürünleri ihracatını yasakladı. Kendi malı olmadığı halde maske ve eldivenlere el koydu. Bu son derece rahatsız edici, yakışıksız bir hareket'' ifadelerini kullandı.

Twomey, Fransa'nın beklenmedik hareketinden sonra şirketin Çin'den ithal edeceği yeni sağlık malzemelerini, Belçika üzerinden İtalya ve İspanya'ya göndereceklerini kaydetti.

Öte yandan Huffington Post'un geçen hafta yayımlanan haberinde, Çin'den ithal edilen ve Almanya üzerinden İtalya'ya gönderilecek maskelere Almanya'nın el koyduğu belirtilmişti.

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