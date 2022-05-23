Avrupa’dan ABD’ye bebek maması köprüsü

ABD'de bebek maması krizi: Raflar bomboş kaldı

ABD'de devam eden bebek maması kıtlığı nedeni ile aileler raflarda bebek maması bulmakta zorlandı. Bazı ebeveynler bebeklerini bulabildikleri marka mamalar ile beslemeye başladı ancak bu durum bebeklerde ciddi alerjik reaksiyonlara neden oldu. New York'taki bir süpermarkette boş bebek maması reyonları durumun vahametini gözler önüne serdi.