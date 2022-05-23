Dünya Avrupadan ABDye bebek maması köprüsü
AVRUPA

Avrupa’dan ABD’ye bebek maması köprüsü

ABD Başkanı Joe Biden’ın talimatıyla Avrupa ile oluşturulan hava köprüsi aracılığıyla 132 palet bebek mamasını taşıyan kargo uçağı Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’nden havalanarak ABD’nin Indiana eyaletinde bulunan askeri üsse inecek.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Avrupa’dan ABD’ye bebek maması köprüsü
ABD, ülke çapında bebek maması kıtlığı ile mücadele ediyor.

Bebek maması kıtlığı ile karşı karşıya kalan ABD, çareyi Avrupa ile hava köprüsü kurmakta buldu. ABD Başkanı Joe Biden’ın talimatıyla oluşturulan köprü aracılığıyla 132 palet bebek mamasını taşıyan kargo uçağı Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’nden havalanarak ABD’nin Indiana eyaletinde bulunan askeri üsse inecek. ABD’deki birçok şehirde aileler tedarik kesintileri sebebiyle marketlerde bebek maması bulma konusunda sorunlar yaşıyor. Biden yönetimi, ülkenin en büyük yerli üretim tesisinin şubat ayında güvenlik sorunları nedeniyle kapanmasının ardından ülke çapında bebek maması kıtlığı ile mücadele ediyor.

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