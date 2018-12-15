Dünya Avustralya Batı Kudüsü İsrailin başkenti olarak tanıdı
OKYANUSYA

​Avustralya Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı

Avustralya Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Avustralya’nın Batı Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıkladı.

AA
Mescid-i Aksa
Mescid-i Aksa

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanımaya karar verdiğini açıkladı.

Morrison, Avustralya hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını, öte yandan büyükelçiliğini İsrail-Filistin barış anlaşması sağlanana kadar buraya taşımayacağını söyledi.

Scott Morrison, Kudüs'ün batısında bir ticaret ve savunma ofisi kuracaklarını ve büyükelçilik için uygun bir mekan arayışına gireceklerini de kaydetti.

Erdoğan'dan net mesaj: Kudüs Filistin'in başkentidir
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Erdoğan'dan net mesaj: Kudüs Filistin'in başkentidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuştu. Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a tepki gösterdiği konuşmasında, "Kudüs'ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum" dedi.
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Avustralya Başbakanı Kudüs'ün doğusunu Filistin'in başkenti olarak ancak iki devletli barış anlaşmasına varılmasının ardından tanıyacaklarını sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de ülkesinin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı almıştı. Karar birçok ülkede protestolarla karşılanırken, Filistin'de düzenlenen gösterilerde İsrail çok sayıda Filistinliyi öldürmüştü.

Washington yönetiminin ardından Guatemala ve Paraguay, büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımayı kararlaştırmış ancak Paraguay'da hükümet değişikliği üzerine karardan dönülmüştü.

Filistin'in başkenti: Doğu Kudüs
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Filistin'in başkenti: Doğu Kudüs

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