Dünya Avustralya Çinden ticaret engellerini kaldırmasını isteyecek
OKYANUSYA

Avustralya Çin'den ticaret engellerini kaldırmasını isteyecek

Albanese ve Şi, gelecek hafta Endonezya'da düzenlenecek G20 Zirvesi ile Tayland'daki Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Liderler Zirvesi'ne katılacak. Avustralya Başbakanı Albanese, Kamboçya'daki Doğu Asya Zirvesi'nden ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, "İkimiz de önümüzdeki dokuz gün içinde aynı iki konferansa katılacağız. Bu süre içinde gerçekleşebilecek bir görüşmeyi memnuniyetle karşılarım." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Avustralya Çinden ticaret engellerini kaldırmasını isteyecek
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Albanese ve Şi, gelecek hafta Endonezya'da düzenlenecek G20 Zirvesi ile Tayland'daki Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Avustralya Başbakanı Albanese, Kamboçya'daki Doğu Asya Zirvesi'nden ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, "İkimiz de önümüzdeki dokuz gün içinde aynı iki konferansa katılacağız. Bu süre içinde gerçekleşebilecek bir görüşmeyi memnuniyetle karşılarım." dedi.

Çin'den milyarlarca dolarlık ticaret engellerini kaldırmasını isteyeceğini kaydeden Albanese, Çin'in ekonomik yaptırımlarını kaldırmasının iki ülke arasındaki ilişkinin normale dönmesinde öncelik olduğunu ifade etti.

Çin-Avustralya ilişkileri Canberra yönetiminin COVID-19 salgının ilk aylarında virüsün kökeninin araştırılmasına yönelik girişiminin ardından gerilimli bir seyre girmişti.

Pekin yönetimi, Avustralya'dan ithal ürünlere getirdiği kısıtlamalarda siyasi alandaki gerilimi ticaret boyutuna taşımıştı. Bu kısıtlama, Avustralyalı ihracatçılara yılda 20 milyar Avustralya dolarına mal olmuştu.

Avustralya'nın geçen yıl ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi alanında iş birliği öngören AUKUS anlaşması, Çin tarafından Pasifik'te kendisine karşı bir ittifak olarak yorumlanmıştı.

Avustralya ve Çin arasındaki ticaret hacmi 2021'de yaklaşık 190 milyar doları bulmuştu.

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