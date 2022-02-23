Dünya Avustralyada kayıp turisti bulacak bilgiye 500 bin dolar ödül verilecek
OKYANUSYA

Avustralya'da kayıp turisti bulacak bilgiye 500 bin dolar ödül verilecek

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 31 Mayıs 2019'da kaybolan 18 yaşındaki Belçikalı turist Theo Hayez'in bulunmasını sağlayacak bilgiye, 500 bin Avustralya doları ödül verileceği açıklandı.

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Haber Merkezi AA
Avustralyada kayıp turisti bulacak bilgiye 500 bin dolar ödül verilecek
Belçikalı gezgin Theo Hayez.

NSW Polisi, eyaletin kuzeyindeki sahil kasabası Byron Bay'de bir gece kulübünün dışında en son 31 Mayıs 2019 gecesi görüldükten sonra kaybolan Belçikalı gezgin Theo Hayez'i bulmak için para ödülüne başvurdu.

Hayez'in nerede olduğunun bulunmasını sağlayacak bilgiye NSW Eyalet Hükümeti tarafından 500 bin Avustralya doları (Yaklaşık 361 bin Amerikan doları) ödül verileceğini açıklayan Byron Polis Bölgesi Emniyet Müdürü Vekili Başkomiser Brendon Cullen, ödülün konulmasıyla yeni bilgilerin ortaya çıkacağını umduklarını söyledi.

Polisin, gönüllülerin ve Byron Bay halkının çabalarına rağmen genç turistin bulunmadığını belirten Başkomiser Cullen, "Dedektifler, her yolun ayrıntılı bir şekilde incelendiğinden emin olmak istiyor. Theo, o cuma gecesi kaybolduktan sonra onunla herhangi bir etkileşimi olan herkesten bizimle iletişime geçmelerini istemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın başından beri Theo'nun ailesi ve arkadaşlarıyla Avustralya'da ve Belçika'da yakın bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Cullen, ‘‘Hepimiz ona ne olduğuna dair cevaplar bulmak istiyoruz." dedi.

Ödülle birlikte daha fazla insana ulaşılacağını ve olaydan haberi olan insanların daha fazla motive olarak yetkililerle konuşacağını umduklarını aktaran Hayez’in ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Lütfen, bize yardımcı olabilecek herhangi bir bilginiz varsa, şimdi öne çıkın, daha fazla beklemeyin." ifadeleri kullanıldı.

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