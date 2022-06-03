Dünya Avustralyanın ilk Müslüman bakanları Kurana el basıp yemin ettiler
OKYANUSYA

Avustralya’nın ilk Müslüman bakanları: Kur’an’a el basıp yemin ettiler

Avustralya’da yeni Başbakan Anthony Albanese, kabinesinde görev yapacak bakanları açıklarken, kabinede ilk kez iki Müslüman bakana görev verildi.

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Avustralya’nın ilk Müslüman bakanları: Kur’an’a el basıp yemin ettiler
Ed Husic - Anne Aly

Avustralya’da yeni Başbakan Anthony Albanese, kabinesinde görev yapacak bakanları açıklarken, kabinede ilk kez iki Müslüman bakana görev verildi. 2013’de Parlamento Sekreteri olarak görev yapan Ed Husic, Sanayi ve Bilim Bakanı olarak atandı. Anne Aly ise Erken Çocukluk Eğitimi ve Gençlik Bakanı olarak görev yapacak.

  • Yemin töreninde üzerine el basıp yemin ettiği Kur’an’ı, Müslüman Kadınlar Derneği CEO’su Maha Abdo’nun hediye ettiğini kaydeden Husic, “Yalan söylemeyeceğim, oldukça gergindim. O anın ağırlığını hissettim” dedi. Siyasete 2004’te başladığını, Temsilciler Meclisi seçimlerinde rakibi tarafından maruz kaldığı “İslam karşıtı” politika yüzünden bırakma noktasına geldiğini ancak vazgeçmediğini belirten Husic, 2013’deki görev teslim töreni sırasında Kur’an üzerine yemin etmesi sonrası sayısız küfürlü ve tehdit dolu mesaj aldığını belirtti.

Bosna Savaşı sırasında Avustralya’ya göçen bir ailenin çocuğu olan Husic, “Bence işler 2013’ göre biraz değişti. Ülke o döneme göre çok daha anlayışlı ve kabul edici. Ancak hala nefret söylemine maruz kalan ve diğer birçok Avustralyalının zorlanmadığı şeylerle mücadele etmek zorunda kalan çok sayıda Müslüman Avustralyalı var” yorumunda bulundu.

MISIR GÖÇMENİ AİLE

Ramazan ayından önce Müslüman genç kızlar tarafından hediye edilen Husic’in Kur’an’ına benzer renkte bir Kur’an’la yemin eden kabinenin ilk Müslüman kadın Bakanı Ali, “Bu görevin bana emanet edilmesi benim için çok önemli. Hepimiz bizden sonra gelenler için biraz daha iyi olmaya çalışıyoruz” dedi.

  • 2 yaşındayken ailesi ile birlikte Mısır’dan Avustralya’ya göçen Bakan, “Babam bir otobüs şoförüydü ve ben bir otobüs şoförünün kızının ancak bir otobüs şoförünün kızı olmayı umabileceği bir ülkede doğdum. Yemin etmeden önce, 2015’te vefat eden babamla kafamın içinde bir konuşma gerçekleştirdim. Edindiğim bu başarı, bu ülkede kendisine bir yer olup olmadığından emin olmayan genç kızlar için umarım bir mesaj gönderir” dedi.

11 Eylül’den sonra ülkedeki Müslümanların büyük zorluklar yaşadığını belirten Ali, “Müslümanlara güvenle ilgili bazı sorunlarla hala uğraşmak zorunda olsak da, kesin olarak Avustralya hoş bir yer” ifadelerini kullandı.

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