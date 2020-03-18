Avusturya’da böbrek ve şeker hastalığı bulunan Türk genç koronavirüsten hayatını kaybetti

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, virüs nedeniyle yaşamını yitiren kişinin 28 yaşındaki Yonca Akyol olduğunu söyledi.

Büyükelçi Ceyhun, baba Mustafa Akyol ile görüşerek taziyelerini ilettiğini aktardı.

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Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden ilk Türk

Avusturya'da ilk defa bir Türkün koronavirüsten hayatını kaybettiğini belirten Ceyhun, aileye her türlü desteğin verildiğini kaydetti.

Ceyhun, Türkiye’nin Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı’nın aileyle temas halinde olduğunu belirterek, merhumenin naaşının bugün mümkün olduğunca hızlı şekilde defnedileceği bilgisini paylaştı.

Öte yandan baba Mustafa Akyol, böbrek ve şeker hastalığı bulunan kızına koronavirüs teşhisi konulduğunu ve geçen hafta perşembe gününden bu yana yoğun bakımda tutulduğunu anlattı.

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Akyol, hastaneden edindikleri bilgiye göre kızlarının sabah erken saatlerde hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Kızımın annesi ve ablası çok kötü durumdalar, hem kızımızı bu kadar genç yaşta yitirmiş olmak hem de elimizden hiçbir şeyin gelmemesi, kızımızı son bir kez görememiş olmak bizleri perişan etti" dedi.

Hem büyükelçinin hem de başkonsolosun kendisini arayarak olayla yakından ilgilendiğini aktaran Akyol, konsolosluktan yetkililerin Avusturya makamlarıyla temas halinde olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı da Avusturyalı yetkililerle görüşerek başta vefat eden ailenin yakınları olmak üzere gerekli testlerin yapılması, psikolojik ve fiziki her türlü desteğin verilmesi için girişimlerde bulunduklarını aktardı.

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Avusturya Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısının bin 471'e, hayatını kaybedenlerin ise 3'e yükseldiğini açıklamıştı.