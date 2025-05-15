Ayakta kalan son hastaneyi de vurdu

İşgalci İsrail ordusu 7 Ekim’den beri sözde Hamas’ı yok etmek amacıyla Gazze Şeridi’ndeki on binlerce sivili öldürdü, yüz binlercesini yaraladı. Gazze’de tüm altyapıyı da yerle bir etti. Son olarak Siyonist güçler, bölgede ayakta kalan tek hastane olan Avrupa Hastanesini de Hamas lideri Muhammed Sinvar’ın bulunduğu iddiasıyla hedef aldı. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin de yaralandığını açıkladı.





YARALILARIN TAHLİYESİ DE ENGELLENDİ

The Jerusalem Post’a konuşan İsrail ordusu kaynakları Sinvar'a yönelik saldırı girişiminde sığınak delici bomba kullanmış olabileceğini belirtti. İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre, ilk saldırının ardından İsrail ordusu yaralıların tahliyesini önlemek amacıyla Sinvar'ın bulunduğu iddia edilen bölgeyi ikinci kez vurdu. Konuya yakın bir kaynak, haber sitesi Ynet'e konuşarak İsrail'in suikast girişimi öncesinde ABD'ye bilgi vermediğini söyledi.





40 BOMBA ATTI

Ynet'te yer alan habere göre, suikast girişiminde İsrail savaş uçakları, her biri birer tonluk 40 sığınak delici bombayla hastaneye saldırdı. İsrail medyası uygulanan saldırı taktiğinin Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a gerçekleştirilen suikasta benzer şekilde olduğunu kaydetti.





CİDDİ HASAR GÖRDÜ

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail uçakları tarafından düzenlenen bir dizi saldırıya maruz kalan Gazze Avrupa Hastanesi'nin bazı kısımları ile hastaneye bağlı tesislerin ciddi şekilde hasar aldığı aktarılmıştı. Filistinli yetkililer, İsrail ordusu sık sık kasıtlı olarak Gazze'deki sağlık merkezlerini ve altyapıyı hedef aldığını belirtti. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 164 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 81 sağlık merkezi ile 38 hastaneyi hizmet dışı bıraktı ve 144 ambulansı da kullanılamaz hale getirdi.





BIR GECEDE 70 FILISTINLI ÖLDÜRÜLDÜ

İşgalci gücün dün Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 70 kişi hayatını kaybetti. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyi ve kuzeyinde Filistinlilerin evlerini vurduğu belirtildi. Hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun en-Neccar, Suveylim ve Kattani ailelerinden olduğu ifade eden sağlık kaynakları, hastane morglarının cesetlerle dolduğunu anlattı.





ABD, Gazze'de ateşkes için kararlı

İsrail basınına göre, ateşkes müzakerelerinde yer alan İsrailli bir yetkili, ABD'nin Gazze'de ateşkesin sağlanması için kararlı olduğunu ve onlarla hareket etmeyenin çok şey kaybedeceğini söyledi. İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılmasını öngören bir plan hazırladığı öne sürüldü. Arabulucu ülkelerin destek verdiği plana Hamas'ın da olumlu baktığı kaydedildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise savaşı sona erdirmeyi düşünmediği ve geçici bir ateşkesten yana olduğu belirtildi. Netanyahu'nun, ABD'nin İsrail ve Hamas üzerinde anlaşma için ağır baskı kurduğu süreçte ofisinde bir güvenlik istişare toplantısı yaptığına dikkati çekildi. Müzakerelerde yer alan üst düzey bir İsrailli yetkilinin, ABD'lilerin tavrının çok net olduğunu belirterek, "Kararlılar, onlarla birlikte hareket etmeyen herkes çok şey kaybedecek." dediği aktarıldı. Netanyahu ise X'ten yayımladığı videoda, ofisinde gün boyunca müzakereler üzerine çalıştıklarını ve çalışmaların henüz bitmediğini, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile görüşeceğini söyledi.



