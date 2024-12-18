Ayşenur için adalet nerede? Beyaz Saray önünde anıldı

İşgal altındaki Batı Şeria’da barışçıl gösteride İsrail güçlerinin hedef gözeterek katlettiği ABD’li Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, Beyaz Saray önünde anıldı. Kongre Üyesi Rashida Tlaib, ABD’nin bu konuda bağımsız soruşturma talimatı vermemesini sert şekilde eleştirdi. Eygi’nin eşi Hamid Ali de “Adalet nerede? İsrail sorumlu tutulsaydı, diğer sivilleri öldürmekte bu kadar cesur olamazlardı” diye konuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria’da 6 Eylül’de düzenlenen barışçıl bir protesto sırasında İsrail güçleri tarafından öldürülen Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için Beyaz Saray önünde anma töreni düzenlendi. Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'ta düzenlenen törene, Eygi’nin babası Mehmet Suat Eygi, kız kardeşi Özden Bennett, eşi Hamid Ali ve diğer yakınlarının yanı sıra ABD Kongre üyesi Rashida Tlaib ile çok sayıda kişi katıldı. Filistin asıllı Kongre üyesi Tlaib, törende yaptığı konuşmada, İsrail'in Eygi'nin öldürülmesinde halen sorumluluk almadığını belirterek, Joe Biden yönetiminin de bu konuda bağımsız soruşturma talimatı vermemesini sert şekilde eleştirdi.
HİÇBİR ADIM ATILMADI
Tlaib, "Başkan Biden’ın yakın zamanda ‘Bir Amerikan vatandaşına zarar verirseniz buna karşılık veririz’ dediğini biliyoruz. Ancak bu konuda eylemsiz kaldılar, söz konusu İsrail hükümetinin Amerikalıları öldürmesi olunca bu sözleri tamamen yalan.” şeklinde konuştu. "Hepimiz Ayşenur’un öldürülmesinin ‘talihsiz bir hata’ olmadığını biliyoruz. İsrail ordusu, ona yaptıklarını Filistinlilere her gün yapıyor.” diyen Tlaib, bağımsız soruşturma çağrısında bulundu. Eygi’nin eşi Hamid Ali, Biden yönetimine yönelik hayal kırıklığını dile getirerek, yetkililerin, Eygi’nin ölümünü "haksız" olarak nitelendirmelerine rağmen halen İsrail’i sorumlu tutmak için bir adım atmadıklarını belirtti. "Adalet nerede ve bu kadar uzun süren şey tam olarak nedir?" diyen Ali, "ABD, Rachel Corrie veya Shireen Abu Akleh gibi diğer Amerikalıların öldürülmesi konusunda İsrail’i sorumlu tutsaydı, belki de İsrail askerleri bugün Amerikalıları ve diğer sivilleri öldürmekte bu kadar cesur olamazlardı." değerlendirmesini yaptı.Eygi’nin kız kardeşi Özden Bennett ise Ayşenur ile ilgili heyecanlıydı ama Ayşenur, maalesef o fırsatı elde edemedi." dedi. Bennett, “Ayşenur, tıpkı kendisinden önceki pek çok kişi gibi başkaları için savaşırken öldü. Ayşenur için adalet, İsrail ordusunun şiddetinin diğer kurbanları için adalete bir adım daha yaklaşmak anlamına gelecektir." ifadesini kullandı.