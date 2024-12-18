Ayşenur için adalet nerede? Beyaz Saray önünde anıldı

Tlaib, "Başkan Biden’ın yakın zamanda ‘Bir Amerikan vatandaşına zarar verirseniz buna karşılık veririz’ dediğini biliyoruz. Ancak bu konuda eylemsiz kaldılar, söz konusu İsrail hükümetinin Amerikalıları öldürmesi olunca bu sözleri tamamen yalan.” şeklinde konuştu. "Hepimiz Ayşenur’un öldürülmesinin ‘talihsiz bir hata’ olmadığını biliyoruz. İsrail ordusu, ona yaptıklarını Filistinlilere her gün yapıyor.” diyen Tlaib, bağımsız soruşturma çağrısında bulundu. Eygi’nin eşi Hamid Ali, Biden yönetimine yönelik hayal kırıklığını dile getirerek, yetkililerin, Eygi’nin ölümünü "haksız" olarak nitelendirmelerine rağmen halen İsrail’i sorumlu tutmak için bir adım atmadıklarını belirtti. "Adalet nerede ve bu kadar uzun süren şey tam olarak nedir?" diyen Ali, "ABD, Rachel Corrie veya Shireen Abu Akleh gibi diğer Amerikalıların öldürülmesi konusunda İsrail’i sorumlu tutsaydı, belki de İsrail askerleri bugün Amerikalıları ve diğer sivilleri öldürmekte bu kadar cesur olamazlardı." değerlendirmesini yaptı.Eygi’nin kız kardeşi Özden Bennett ise Ayşenur ile ilgili heyecanlıydı ama Ayşenur, maalesef o fırsatı elde edemedi." dedi. Bennett, “Ayşenur, tıpkı kendisinden önceki pek çok kişi gibi başkaları için savaşırken öldü. Ayşenur için adalet, İsrail ordusunun şiddetinin diğer kurbanları için adalete bir adım daha yaklaşmak anlamına gelecektir." ifadesini kullandı.