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BM heyeti Eygi için geldi

BM heyeti Eygi için geldi

Oğuzhan Ürüşan
04:0029/11/2024, Cuma
G: 29/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Ayşenur Ezgi Eygi
Ayşenur Ezgi Eygi

Birleşmiş Milletler Filistin Soruşturma Komisyonu heyeti, Siyonist İsrail’in şehit ettiği aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin öldürül-mesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Soruşturma Komisyonu heyeti, işgalci İsrail'in 6 Eylül’de Filistin’de şehit ettiği Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüyle ilgili soruşturma hakkında bilgi edinmek amacıyla Ankara’ya geldi. BM görevlileri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileriyle 2 saat görüşme gerçekleştirdi.


KANITLARLA GÖSTERİLDİ

Başsavcılık yetkilileri heyete, Eygi’nin ölümüne ilişkin, “insanlığa karşı suç işleme” başlığı altında “kasten öldürme” suçundan başlatılan soruştur-manın detayları hakkında bilgi verdi. BM yetkililerine, Eygi'nin İsrail askerleri tarafından doğrudan hedef alınıp ateş edilerek vurulduğu ana ilişkin fotoğraflar gösterildi, Eygi’nin üzerinde herhangi bir silah, sopa bulunmadığına, masum bir aktivist olduğuna ilişkin deliller de paylaşıldı.


HEYET RAPOR HAZIRLAYACAK

Komisyonun, elde ettiği bilgi ve belgelere istinaden hazırlayacağı raporu BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunulacağı öğrenildi. Son bölümü soru cevap olarak gerçekleşen görüşmede, Komisyonun Başsavcılık yetkilerinden aldıkları bilgileri çok önemli buldukları ve bunları diplomatik kanallar üzerinden ilgili kurumlardan yazılı olarak da talep edecekleri bildirildi. Öte yandan heyet, Filistin’den getirilen yaralılar hakkında bilgi almak için İstanbul’a geçeceği öğrenildi.




#Ayşenur Ezgi Eygi
#birleşmiş milletler
#israil
#cinayet

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