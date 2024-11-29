BM heyeti Eygi için geldi

Başsavcılık yetkilileri heyete, Eygi’nin ölümüne ilişkin, “insanlığa karşı suç işleme” başlığı altında “kasten öldürme” suçundan başlatılan soruştur-manın detayları hakkında bilgi verdi. BM yetkililerine, Eygi'nin İsrail askerleri tarafından doğrudan hedef alınıp ateş edilerek vurulduğu ana ilişkin fotoğraflar gösterildi, Eygi’nin üzerinde herhangi bir silah, sopa bulunmadığına, masum bir aktivist olduğuna ilişkin deliller de paylaşıldı.

Komisyonun, elde ettiği bilgi ve belgelere istinaden hazırlayacağı raporu BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunulacağı öğrenildi. Son bölümü soru cevap olarak gerçekleşen görüşmede, Komisyonun Başsavcılık yetkilerinden aldıkları bilgileri çok önemli buldukları ve bunları diplomatik kanallar üzerinden ilgili kurumlardan yazılı olarak da talep edecekleri bildirildi. Öte yandan heyet, Filistin’den getirilen yaralılar hakkında bilgi almak için İstanbul’a geçeceği öğrenildi.