Gazzeli çocuktan ‘Türkiye’ açıklaması: Bizi sahiplenen başka ülke yok

Moammar, “

Şu anda Filistin davasına en çok sahip çıkan ülkelerden biri Türkiye. Ben Mısır'da kaldım ve hiçbir yere gidemiyordum. Hiçbir ülke beni kabul etmiyordu. Sadece Türkiye'ye geldim. Türkiye dışında başka ülke destek vermiyor ve sahiplenmiyor.