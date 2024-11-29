Gazzeli çocuktan ‘Türkiye’ açıklaması: Bizi sahiplenen başka ülke yok
15:5329/11/2024, Cuma
IHA
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Gazzeli çocuk, Türkiye'nin Filistin davasına yönelik tutumuna ilişkin anlamlı açıklamalarda bulundu.
Geçen yıl işgalci İsrail’in saldırılarında aile üyeleri vefat eden Gazzeli çocuk Abu Moammar’a Türkiye sahip çıktı. Hiçbir ülkenin oturum izni vermediği Moammar’a Türkiye’ye getirildi.
Gazzeli 12 yaşındaki çocuk Abu Moammar, İsrail soykırım ordusunun 23 Kasım 2023'te savaş uçaklarıyla vurduğu evinde anne ve babasıyla birlikte kız kardeşini kaybetti. Kimsesi kalmayan Moammar, önce Mısır’a gitti ardından Türkiye’ye getirildi. Yaşadıklarını anlatan Moammar, Türkiye’den de övgüyle bahsetti.
“Kimsem kalmadı Türkiye’ye geldim”
Tüm ailesi şehit olduğu için Gazze’den ayrıldığını belirten Moammar, “
Hiç kimse kalmadı ve Türkiye'ye geldim, Filistinli çocukların sesi olayım dedim. Gazze'deki arkadaşlarım okul arkadaşlarımdan ibaret kaldı. Onlarla görüşme sağlayamıyorum. İnşallah Gazze tekrar inşa edilecek. Gençleri ve çocuklarıyla birlikte tekrardan eski hallerinden daha iyi hale gelecek.
” ifadelerini kullandı.
"Türkiye dışında destek veren yok"
Moammar, “
Şu anda Filistin davasına en çok sahip çıkan ülkelerden biri Türkiye. Ben Mısır'da kaldım ve hiçbir yere gidemiyordum. Hiçbir ülke beni kabul etmiyordu. Sadece Türkiye'ye geldim. Türkiye dışında başka ülke destek vermiyor ve sahiplenmiyor.
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