Azerbaycan'dan Ermenistan'a 'AGİT' çağrısı: Grubun devam etmesinin hiçbir mantıksal açıklaması yok

"AGİT Minsk Grubu'nun devam etmesinin hiçbir mantıksal açıklaması yok. Bu kuruluşun feshi Ermenistan ve Azerbaycan'ın başvurusuyla olabilir. Ermenistan'dan bu yönde adım atmasını bekliyoruz. Bu adım ne kadar erken olursa süreç de o kadar olumlu etkilenir."