Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türk Koridoru kredisinde sona doğru

Türk Koridoru kredisinde sona doğru

Nazife Bardak
04:0019/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Proje kapsamında, toplam uzunluğu 11 bin 373 metre olan 5 tünel, 4 bin 701 metrelik 19 aç-kapa tünel, 2 bin 878 metrelik 3 viyadük, 628 metrelik 10 adet köprü ile 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfez inşa edilecek.
Proje kapsamında, toplam uzunluğu 11 bin 373 metre olan 5 tünel, 4 bin 701 metrelik 19 aç-kapa tünel, 2 bin 878 metrelik 3 viyadük, 628 metrelik 10 adet köprü ile 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfez inşa edilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Koridoru’nun Türkiye bölümünde inşa edilecek 224 kilometrelik Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı Projesi’nin ihale sürecinin tamamlandığını, dış kredi görüşmelerinde sona gelindiğini açıkladı. Koridorun Azerbaycan ayağında ise tamamlanma oranı %93’ü buldu.

Türk dünyasını birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru’nda gelişmeler birbirini izliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zengezur Koridoru’nun son durumunu Yeni Şafak’a anlattı. Zengezur Koridoru’nun Türkiye’deki bölümü olan 224 kilometrelik Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı Projesi’nin ihale sürecinin tamamlandığını açıklayan Uraloğlu, “Dış kredi görüşmelerinde sona geldik. Anlaşmalarının yürürlüğe girmesini takiben yer teslimi yapılacak ve yapım çalışmaları da böylece başlamış olacak” dedi. Zengezur Koridoru Demiryolu Hattı’nın Azerbaycan ile Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesini, Akdeniz Bölgesini, Hazar ile Akdeniz havzasını birleştireceğini belirten Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu: “Zengezur Koridoru ile bölgesel iş birliği ve kalkınma sağlanacak. Bu koridor, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin üretim ve ihracat kapasitesine katkı sunarken, Akdeniz bölgesinin turizm potansiyelinin de gelişmesine önemli etkiler yapacak.”


ORTA KORİDOR’UN KAPASİTESİ ARTACAK

Zengezur Koridoru’nun Trans Hazar Ulaşım Güzergâhı (CTN) ve Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru’nun (INSTC) gelişmesine katkı sağlayacağını belirten Uraloğlu, Avrasya’nın tedarik hatları ve transit konumunun güçleneceğini kaydetti. Uraloğlu, “Koridor, ilerleyen zamanlarda Güney Kafkasya’da ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi konusunda yeni imkanlar sağlayacak. Zengezur Koridoru’nun işlerlik kazanmasıyla beraber, Orta Koridorun demir yolu ve kara yolu yük taşıma kapasitesi artacak bu da Pekin’den Londra’ya uzanan Doğu-Batı ticaretinin artışına olumlu katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.


AZERBAYCAN ETABINDA SONA YAKLAŞILDI

Koridorun Azerbaycan ayağı ise sona yaklaştı. Azerbaycan Devlet Karayolları Ajansı'nın (AAYDA) yayınladığı bilgiye göre Azerbaycan tarafında Zengezur Koridoru’nun inşası yüzde 93 oranında tamamlandı. Proje kapsamında 261 adet boru (16.814 m), 55 adet alt geçit (3.781 m) ve 28 adet köprü (2.090 m) yapımı yer alıyor. Ayrıca yol boyunca toplam uzunluğu 12 bin 32 metre olan

3 adet tünel inşa ediliyor.


DILUCU’NDAN KARS’A 224 KILOMETRELIK HAT

Zengezur Koridoru kapsamında, Türkiye’de 224 kilometrelik Kars-Iğdır-Aralık-Dilicu Demiryolu Hattı inşa edilecek. Hat saatte 160 kilometre hızla hizmet verecek. Çift hatlı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemleriyle donatılacak bu hatta yılda 5,5 milyon yolcu ve 2 milyon ton yük taşınması planlanıyor.

#Ekonomi
#Türk Koridoru
#kredi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mehmet Öz kimdir?