Türk Koridoru kredisinde sona doğru

Türk dünyasını birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru’nda gelişmeler birbirini izliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zengezur Koridoru’nun son durumunu Yeni Şafak’a anlattı. Zengezur Koridoru’nun Türkiye’deki bölümü olan 224 kilometrelik Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı Projesi’nin ihale sürecinin tamamlandığını açıklayan Uraloğlu, “Dış kredi görüşmelerinde sona geldik. Anlaşmalarının yürürlüğe girmesini takiben yer teslimi yapılacak ve yapım çalışmaları da böylece başlamış olacak” dedi. Zengezur Koridoru Demiryolu Hattı’nın Azerbaycan ile Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesini, Akdeniz Bölgesini, Hazar ile Akdeniz havzasını birleştireceğini belirten Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu: “Zengezur Koridoru ile bölgesel iş birliği ve kalkınma sağlanacak. Bu koridor, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin üretim ve ihracat kapasitesine katkı sunarken, Akdeniz bölgesinin turizm potansiyelinin de gelişmesine önemli etkiler yapacak.”





ORTA KORİDOR’UN KAPASİTESİ ARTACAK

Zengezur Koridoru’nun Trans Hazar Ulaşım Güzergâhı (CTN) ve Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru’nun (INSTC) gelişmesine katkı sağlayacağını belirten Uraloğlu, Avrasya’nın tedarik hatları ve transit konumunun güçleneceğini kaydetti. Uraloğlu, “Koridor, ilerleyen zamanlarda Güney Kafkasya’da ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi konusunda yeni imkanlar sağlayacak. Zengezur Koridoru’nun işlerlik kazanmasıyla beraber, Orta Koridorun demir yolu ve kara yolu yük taşıma kapasitesi artacak bu da Pekin’den Londra’ya uzanan Doğu-Batı ticaretinin artışına olumlu katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.





AZERBAYCAN ETABINDA SONA YAKLAŞILDI

Koridorun Azerbaycan ayağı ise sona yaklaştı. Azerbaycan Devlet Karayolları Ajansı'nın (AAYDA) yayınladığı bilgiye göre Azerbaycan tarafında Zengezur Koridoru’nun inşası yüzde 93 oranında tamamlandı. Proje kapsamında 261 adet boru (16.814 m), 55 adet alt geçit (3.781 m) ve 28 adet köprü (2.090 m) yapımı yer alıyor. Ayrıca yol boyunca toplam uzunluğu 12 bin 32 metre olan

3 adet tünel inşa ediliyor.





DILUCU’NDAN KARS’A 224 KILOMETRELIK HAT