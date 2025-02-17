Azerbaycan'ın Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı

"Azerbaycan ile Suriye arasındaki dostane ve işbirliğine dayalı ilişkilerin nitelik olarak yeni bir aşamaya girdiği, siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda ortaklığın geliştirilmesi için yeni fırsatların ortaya çıktığı bu önemli dönemde, büyükelçiliğimiz Suriye'deki geçiş dönemi hükümetiyle yakın işbirliği yaparak ikili ilişkilerimizin gelişmesine destek verecektir"