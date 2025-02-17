Azerbaycan'ın Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Şam Büyükelçiliği'nin yeniden açıldığını duyurdu.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Şam Büyükelçiliğinin 13 yıllık aradan sonra yeniden faaliyete başladığı bildirildi.
Açıklamada, Büyükelçilik maslahatgüzarının Şam'a giderek çalışmalarına başladığı kaydedildi.
Azerbaycan'ın uluslararası hukuk ilkeleri temelinde Suriye'de kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını desteklediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: