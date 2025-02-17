Normalleşme hızla artıyor: Suriye’ye bilinç turizmi

Suriye’deki 61 yıllık Baas rejimi ve Esed iktidarının 8 Aralık 2024’te yıkılmasıyla birlikte bölgede hızla normalleşme adımları atılıyor. Yerli ve yabancı turistler medeniyetin beşiği olan Şam başta olmak üzere çeşitli bölgelere akın ediyor.
Türkiye’den bir tur şirketi de Suriye’nin başkenti Şam’a 22-25 Mayıs tarihleri arasında gezi organizasyonu planladı. Seyfullah Kar, Abdullah Tarık Ömeroğlu ve Muhammed Candan’ın ortakları olduğu STM Turizm şirketi, duyurdukları gezi organizasyonuyla, 1 milyondan fazla kişinin öldürüldüğü, yasaklı kimyasal bombaların kullanıldığı, işkence merkezlerine çevrilen hapishanelerde yüzbinlerin yok edildiği Suriye iç savaşının izlerini sürecek.
MADDİ VE MANEVİ TANITIMI YAPILMALI
Suriye'nin maddi ve manevi yönlerinin tanıtılması gerektiğini belirten Abdullah Tarık Ömeroğlu, bu gezilerin tarihi ve kültürel yönleri ortaya çıkarmaktan ziyade bilinç aşılama amacı taşıdığını söyledi. Ömeroğlu, gezi programı içinde Esed döneminde yapılan katliamları göstermek açısından Sednaya, Doğu Guta ve Cobar gibi bölgelere gidileceğini anlattı. Ömeroğlu, Şam'a olan ilginin oldukça yüksek olduğunu ve insanların bu tarihi şehri görmek için büyük bir istek duyduğunu ifade ederek, “Biz de Şam'ı tanıtırken hem manevi yönlerine hem kültürel yönlerine dikkat çekip, aynı zamanda savaşta neler oldu, neler yaşandı bunları gösterip, insanlara bilinç kazandırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu
ÖNEMLİ NOKTALAR GEZİLECEK
Hamidiye Çarşısı, Emevi Camii, İbn Arabi ve Selahaddin Eyyubi'nin mezarları, Kasiyun Dağı, Sednaya Hapishanesi ve Cobar tünelleri gibi önemli noktalar, tur programının ana hatlarını oluşturuyor. Ayrıca, ilerleyen dönemlerde Lübnan'dan başlayıp Şam'da sona erecek programlar da planlanıyor.