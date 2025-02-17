Normalleşme hızla artıyor: Suriye’ye bilinç turizmi

Suriye'nin maddi ve manevi yönlerinin tanıtılması gerektiğini belirten Abdullah Tarık Ömeroğlu, bu gezilerin tarihi ve kültürel yönleri ortaya çıkarmaktan ziyade bilinç aşılama amacı taşıdığını söyledi. Ömeroğlu, gezi programı içinde Esed döneminde yapılan katliamları göstermek açısından Sednaya, Doğu Guta ve Cobar gibi bölgelere gidileceğini anlattı. Ömeroğlu, Şam'a olan ilginin oldukça yüksek olduğunu ve insanların bu tarihi şehri görmek için büyük bir istek duyduğunu ifade ederek, “Biz de Şam'ı tanıtırken hem manevi yönlerine hem kültürel yönlerine dikkat çekip, aynı zamanda savaşta neler oldu, neler yaşandı bunları gösterip, insanlara bilinç kazandırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu