Türkiye'den Suriye ile ticarette yeni adım

Türkiye'den de Suriye ile ticarete ilişkin önemli bir adım geldi.

Suriye Liman İdaresi'nin açıklamasına göre Türkiye, Suriye'den ithal edilecek ürünlere kısıtlamaları kaldırdı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocak ayının son günlerinde Türkiye'nin ihraç ettiği ürünler için Suriye'nin 269 üründe gümrük vergisini indirdiğini duyurmuştu.

Bu ürünler arasında tavuk yumurtası, un, mısır, süt ve krema gibi gıda, bazı demir çelik ile hijyen ürünleri yer almıştı.