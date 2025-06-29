Azerbaycanlılara operasyon kriz çıkardı: Bütün Rus etkinlikleri iptal edildi

Azerbaycan hükümetinden, Rusya'nın Yekaterinburg kentinde Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Azerbaycanlıların evlerine düzenlenen baskında 2 kişinin hayatını kaybetmesi, çok sayıda kişinin ağır yaralanması ve 9 kişinin gözaltına alınmasının ardından tepkiler gelmeye devam ediyor. Azerbaycan Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Azerbaycan'daki bütün kültürel etkinlikleri iptal edildi. Yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu'na bağlı Yekaterinburg kentinde, etnik aidiyetleri nedeniyle Azerbaycanlılara yönelik Rus kolluk kuvvetleri tarafından işlenen kasıtlı ve yargısız infazlar, şiddet eylemleri ve bu tür olayların son zamanlarda sistematik hale gelmesi dikkate alınarak, Rusya'daki devlet ve özel işletmeler tarafından Azerbaycan'da düzenlenmesi planlanan konser, festival, gösteri, sergi ve başka kültürel etkinliklerin iptal edilmesine karar verilmiştir" denildi.