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BAE Suriye'deki uçuşlarını yeniden başlatma kararı aldı

BAE Suriye'deki uçuşlarını yeniden başlatma kararı aldı

23:5214/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
AA
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İstanbul-Şam seferleri
İstanbul-Şam seferleri

Baas rejiminin devrilmesinin ardından 7 Ocak'ta uluslararası uçuşlara açılan Şam Uluslararası Havalimanı'na gerçekleştirilecek uçuşların Suriye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki gerekli adımların atılması ve ortak koordinasyonla yeniden başlaması için sürdüğü belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suriye'ye uçak seferlerini yeniden başlatma kararı aldığını açıkladı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre BAE Sivil Havacılık Genel Kurumunun, BAE ile Suriye arasındaki uçuşların yeniden başlayacağını duyurduğu aktarıldı.

Kuruma göre, 13 yıl aradan sonra uçuşların yeniden başlatılmasına yönelik gerekli prosedürlerin tamamlanması için ortak koordinasyon çalışmaları sürüyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Âl-i Nehyan

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara dün, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdiği resmi ziyarette BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşmüştü.

Suriye Hava Yollarına ait yolcu uçağı, 18 Aralık'ta Şam Uluslararası Havalimanı'ndan Halep'e ilk yerel seferini düzenlemişti.





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