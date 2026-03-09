Yeni Şafak
BAE'den İran'ın Türkiye'yi hedef alan füze saldırısına kınama

BAE'den İran’ın Türkiye’yi hedef alan füze saldırısına kınama

BAE Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Türkiye'yi hedef alan füze saldırısına ilişkin açıklama yaptı
BAE Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Türkiye’yi hedef alan füze saldırısına ilişkin açıklama yaptı

BAE Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Türkiye’yi hedef alan füze saldırısını kınayarak, saldırıyı "devlet egemenliğinin açık bir ihlali" olarak nitelendirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran’ın Türkiye’yi hedef alan füze saldırısını kınadı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran’ın Türkiye’yi hedef alan füze saldırısını kınadı. BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, NATO hava savunma sistemlerinin füzeyi Türkiye hava sahasına girdikten sonra imha ettiği hatırlatılarak, bu olayın bir haftadan kısa bir süre içinde Türkiye’yi hedef alan ikinci girişim olduğu aktarıldı. Bakanlık, saldırıyı
"devlet egemenliğinin açık bir ihlali"
ve bölgesel güvenliğe yönelik bir tehdit olarak nitelendirerek, komşu ve dost ülkelere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bakanlık, bu saldırıların bölgedeki gerilimi daha da tırmandırma riski taşıdığı uyarısında bulundu.

İran'dan henüz bir açıklama gelmedi

İran Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta imha edilen füzenin Türkiye’yi hedef aldığını yalanlamıştı. İran, son füze saldırısıyla ilgili ise henüz bir açıklama yapmadı.



