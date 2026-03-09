BAE'den İran’ın Türkiye’yi hedef alan füze saldırısına kınama

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran’ın Türkiye’yi hedef alan füze saldırısını kınadı. BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, NATO hava savunma sistemlerinin füzeyi Türkiye hava sahasına girdikten sonra imha ettiği hatırlatılarak, bu olayın bir haftadan kısa bir süre içinde Türkiye’yi hedef alan ikinci girişim olduğu aktarıldı. Bakanlık, saldırıyı

"devlet egemenliğinin açık bir ihlali"