Bakan Çavuşoğlu: İsveç yönetimi bu alçak eyleme izin verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile bakanlıkta gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İsrail’in saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek konuşmasına başlayan Bakan Çavuşoğlu, “Batı Şeria’nın Cenin şehrinde İsrail ordusu tarafından bir saldırı düzenlendi, burada öldürülen kişiler arasında yaşlı kadınlar da var, yeni hükümet göreve geldikten bu yana çeşitli provokasyonlara devam ediyor. Burada özellikle ölen kardeşlerimiz için de başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Yaptığımız görüşmelerde Sırbistan ile ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimizi görüştük. İlişkilerimizde altın çağı yaşıyoruz. Ticaret hacmimiz hızlı şekilde artıyor. Sırbistan’daki Türk yatırımları da artıyor. Sırbistan yönetimine, Türk firmaları ile çok yakından ilgilenmesi, sorunları hemen çözmesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Savunma sanayinde de iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz, görüşmeler devam ediyor. Karşılıklı turist sayısı bakımından da ciddi artış yaşıyoruz. Kimlik ile seyahat yürürlüğe girince bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz. Terör ile mücadeleyi de değerlendirdik, FETÖ ile mücadeleye verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Bosna Hersek’te gerginliğin artmaması, istikrar ve huzur için Türkiye Sırbistan’ın oynayacağı rol çok önemli. Kosova’nın kuzeyindeki durumu da değerlendirdik, diyalog sürecini biz Türkiye olarak güçlü şekilde destekliyoruz” dedi.





“Bu kimlik kartları iki ülke arasında kötüye kullanım olmaksızın seyahat sağlayacaktır”

Türkiye ve Sırbistan’a kimlik kartıyla geçiş konusuna ilişkin konuşan Dacic, “Türkiye ve Sırbistan’da kimlik kartları çok güzel modernize oldu. Çok güzel standartlarda üretilmektedir. Bu kimlik kartları iki ülke arasında kötüye kullanım olmaksızın seyahat sağlayacaktır. Bu konu şu anda mecliste görüşülmektedir ve onay beklemektedir. Sözleşme imzalanmış bulunuyor. Bu konun çok hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini bekliyorum. Bu turizm sezonuna yetişeceğini umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği’nin Sırbistan’a Türkiye’ye uyguladığı vize muafiyeti konusunda baskı yaptığını bildiren Bakan Ivica Dacic, bu baskıyı reddettiklerini söyledi.





"İsveç’teki alçak eylem nefret suçudur, ırkçı bir eylemdir"

Bakan Çavuşoğlu, ortak basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, İsveç hükümetinin Kur’an-ı Kerim yakılmasına izin vermesine değinerek şunları söyledi:

“Avrupa’da ırkçılık, İslam düşmanlığı, kendisinden olmayana yönelik nefret giderek artıyor, bu hastalık haline geldi ve hızlı şekilde yayılıyor, Avrupa’yı bitirecek de budur. İsveç’teki alçak eylem nefret suçudur, ırkçı bir eylemdir. Batı’da sadece İslam düşmanlığı fikir özgürlüğü oluyor. İsveç diyorsa ‘İslam düşmanı ülke oldum’ o kendi bileceği iş. Ama bu Avrupa Konseyi sözleşmelerine de AB normlarına da aykırıdır. İsveç yönetimi bu alçak eyleme izin vererek ona ortak olmuştur, bu kadar basit, kimse bize başka bir şey anlatmaya çalışmasın. Bu eylemlerin bir amacı da aslında İsveç’in NATO üyeliğini engellemek. PKK/YPG ve onları destekleyen o ülkedeki aşırı sol partilerin amacı da aslında İsveç’in NATO üyeliğini engellemek. Bunların içinde hem İsveç’te hem Finlandiya’da benim AB Konseyinden tanıdığım aşırı sol ideolojiye inanan siyasetçiler var, onlar da beni arıyorlar, ‘engelleyin bizim ülkelerimizin NATO üyeliğini’ diyorlar, PKK ile zaten işbirliği yapıyorlar.”





"Üyelik sürecine bunlar mayınlar döşüyor"

İsveç’in NATO üyelik süreciyle ilgili bir karar vermesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Üyelik sürecine bunlar mayınlar döşüyor. Bu ortamda 3’lü toplantının bir anlamı olmaz. Bu 3’lü toplantının amacı, önünüze ahitnameyi koyuyoruz, bunların hangisinde İsveç, Finlandiya ne yaptı, ne yapmadı onu görüyoruz. Şu anki ortam bunu gölgeleyeceği için, sağlıklı bir toplantı olmayacağı için ertelendi. Bundan bağımsız olarak, İsveç’in bu ahitnameyi uygulama konusunda da ciddi bir adım atmadığını görüyoruz. ‘Anayasayı değiştiriyorum, terör ile mücadele kanununu değiştiriyorum, üzerime düşeni yaptım’ olmaz, geçmez. Burada 3’lü toplantının da bir faydası olmaz. İsveç ve Finlandiya’nın üyelik süreçlerinin ayrılması yönünde bize resmi bir teklif gelmedi. İki ülkenin üyelik sürecinde atması gereken adımlar var. Göreceli olarak Finlandiya ile karşı karşıya kaldığımız sorunlar İsveç’e göre daha az. Ama hem NATO hem bu ülkeler bu üyelik sürecinin birlikte yürütülmesinden yana” ifadelerini kullandı.





“Bu büyük bir trajedi”

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması olayına değinen Dacic, “Eğer bir ülkede kutsal kitaplar yakılıyorsa bu insanların yakılmasına da bir adım atılmasını teşvik etmektedir. Ben buna inanamıyorum. Avrupa Birliği’nin bir parçası olan bir ülkede böyle bir atmosferin gerçekleşmiş olduğuna inanamıyorum. Böyle bir olayın vuku bulmuş olmasına inanamıyorum. Bu büyük bir trajedi. Hepimiz bu bölgelerden çok ders dinledik. Çok ders vermeye çalıştılar” dedi.

Böyle bir olayın çok çirkin olduğunu söyleyen Dacic, "Çok ciddiyet sergileyen bu ülkelerin bu olaya da ciddi yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Bu olay hiçbir şekilde olumlu sonuç vermeyecektir. Bu olaylar sadece olumsuz sonuçlar verebilir. Tüm dünyanın nefretini çekebilir. Bu konu Sırbistan’ı doğrudan ilgilendiren bir konu değil. Bu konu da söz almak istedim buna rağmen. Bir insan olarak barıştan yana olmamız gerekirken bizi daha güzel barış dünyasına bu olayın götürmeyeceğini, karşılıklı hoşgörünün çok önemli olduğunu vurgulamak istediğim için söz aldım” açıklamasında bulundu.







