Dünya Bakan Çavuşoğlu Ruandada Kigali Soykırım Anıtını ziyaret etti
AFRİKA

Bakan Çavuşoğlu Ruanda'da: Kigali Soykırım Anıtı’nı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Afrika turu kapsamında geldiği Ruanda’nın başkenti Kigali’de Kigali Soykırım Anıtı’nı ve bir Türk şirketi tarafından yapımı devam eden Amahoro Stadyumu inşaatını ziyaret etti.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Çavuşoğlu Ruandada: Kigali Soykırım Anıtı’nı ziyaret etti
Bakan Çavuşoğlu ve mevkidaşı Vincent Biruta

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika turu kapsamında geldiği Ruanda’nın başkenti Kigali’de dün mevkidaşı Vincent Biruta ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Bakan Çavuşoğlu mevkidaşı ile görüşmesine dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kigali’de Ruanda Dışişleri Bakanıyla ekonomi, yatırımlar, enerji, eğitim ve savunma alanları ile parlamentolararası temaslar dahil ilişkilerimizi ele aldık. Genel İşbirliği, Bilim ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği ve Kültürel İşbirliği Anlaşmalarını imzaladık” dedi.
Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile de görüşen Bakan Çavuşoğlu ayrıca bir Türk şirketi tarafından yapımı devam eden Amahoro Stadyumu inşaatını ve Kigali Soykırım Anıtı’nı ziyaret etti.

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