Bakan Çavuşoğlu: Suriye ve Rusya ile üçlü görüşme şubat başında olabilir henüz netleşen tarih yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Suriye-Rusya arasında gerçekleştirilmesini beklenen üçlü görüşmeye ilişkin, "Şubat ayı başında görüşme olabilir" dedi.
LİBYA'DAKİ MEŞRU HÜKÜMET, ANLAŞMANIN ARKASINDA
Libya Trablus'taki Temyiz Mahkemesi, 2022'nin sonunda Libya hükümetiyle Ankara arasında petrol ve gaz arama çalışmalarına ilişkin imzalanan enerji anlaşmasını askıya aldı. Kararın gerekçesine dair detay paylaşılmazken, Libya Hükümeti'nin itiraz hakkının olduğu belirtildi.
- Konuyla alakalı açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin, hidrokarbon anlaşmasının arkasında olduğunu Türkiye'ye bildirdiğini söyledi.
Türkiye Libya'da, darbeci Hafter yönetimini değil, BM'nin de meşru gördüğü Trablus merkezli Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ni tanıyor.
TÜRKİYE İLE LİBYA ARASINDA İMZALANAN HİDROKARBON ANLAŞMASI NE ANLAMA GELİYOR?
Türkiye ve Libya, 2019'da deniz yetki anlaşması imzalayarak, iki ülke arasındaki deniz sınırını belirlemişti. 2022 yılı sonundaki hidrokarbon anlaşmasıyla birlikte ise, Türkiye, Libya'nın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) yani Libya kıta sahanlığında arama faaliyetleri gerçekleştirebilecekti.