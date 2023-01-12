Bakan Çavuşoğlu: Suriye ve Rusya ile üçlü görüşme şubat başında olabilir henüz netleşen tarih yok Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Suriye ve Rusya ile üçlü görüşme şubat başında olabilir, henüz netleşen tarih yok'' açıklamasında bulundu. Çavuşoğlu, Libya hükümetinin, hidrokarbon anlaşmasının arkasında olduğunu Türkiye'ye bildirdiğini de sözlerine ekledi.

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