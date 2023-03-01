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Dünya

Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

14:00 . 1/03/2023 Çarşamba
AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, G20 marjında Yeni Delhi’de Rus mevkidaşı Lavrov’la görüştüğünü belirterek,
"Deprem yardımları için tekrar teşekkür ettik. Bölgemizdeki son gelişmeleri ele aldık"
ifadesini kullandı.




#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
#Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
#ankara
#rusya
1 saat önce
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Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü
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