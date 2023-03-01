Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, G20 marjında Yeni Delhi’de Rus mevkidaşı Lavrov’la görüştüğünü belirterek,
"Deprem yardımları için tekrar teşekkür ettik. Bölgemizdeki son gelişmeleri ele aldık"
ifadesini kullandı.
#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
#Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
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1 saat önce
Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü
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