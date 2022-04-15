Baltıklar’a nükleer tehdit

Rusya, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girmesi halinde, Rusya’nın savunmasını kuvvetlendirmek zorunda kalacağı ve artık “nükleersiz Baltık’tan söz edilemeyeceği” konusunda NATO’yu uyardı.

Dmitri Medvedev

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, “Artık Baltık’ın nükleerden arındırılmış durumundan söz edilemez. Denge yeniden tesis edilmelidir” açıklamasında bulundu. Medvedev, “Eğer İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılırsa, Rusya için büyük bir fark olmayacaktır; yalnızca birkaç fazla hasım daha” ifadeleriyle söz konusu ülkeleri tehdit etti. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği sürecini hızlandırdığı haberleri basına yansımıştı.

DÜNYA Finlandiya'dan kritik NATO açıklaması: Haftalar içinde belli olacak