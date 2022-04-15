Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Baltıklara nükleer tehdit
AVRUPA

Baltıklar’a nükleer tehdit

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girmesinin gündeme gelmesi, Rusya’yı kızdırdı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, “Rusya için büyük bir fark olmayacaktır, yalnızca birkaç fazla hasım daha” ifadesini kullandı ve ekledi: Artık nükleersiz Baltık’tan söz edilemez.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Baltıklar’a nükleer tehdit
Arşiv

Rusya, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girmesi halinde, Rusya’nın savunmasını kuvvetlendirmek zorunda kalacağı ve artık “nükleersiz Baltık’tan söz edilemeyeceği” konusunda NATO’yu uyardı.

Dmitri Medvedev
Dmitri Medvedev

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, “Artık Baltık’ın nükleerden arındırılmış durumundan söz edilemez. Denge yeniden tesis edilmelidir” açıklamasında bulundu. Medvedev, “Eğer İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılırsa, Rusya için büyük bir fark olmayacaktır; yalnızca birkaç fazla hasım daha” ifadeleriyle söz konusu ülkeleri tehdit etti. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği sürecini hızlandırdığı haberleri basına yansımıştı.

Finlandiya'dan kritik NATO açıklaması: Haftalar içinde belli olacak
DÜNYA
Finlandiya'dan kritik NATO açıklaması: Haftalar içinde belli olacak

İsveç ve Finlandiya'dan NATO'ya yeşil ışık: Rusya'nın endişesi giderek artıyor
DÜNYA
İsveç ve Finlandiya'dan NATO'ya yeşil ışık: Rusya'nın endişesi giderek artıyor

O her işte mutedildi

O her işte mutedildi

​O'nun Gibi'nin 14. bölümü yayında.
Binlercesi telef oldu

Binlercesi telef oldu

​Bursa'daki çiftlikten yürek yakan görüntü.
Moskova kruvazörü battı

​Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Cezaları artıracağız.

Balıkesir'de sosyal belediyecilik örneği

Balıkesir'de sosyal belediyecilik örneği

​Başkan Yılmaz, Ramazan ayında her günü farklı bir ilçede geçiriyor.

​Dışişleri Bakanlığından ABD'nin 2021 İnsan Hakları Raporu'na tepki.
Şehrin merkezinde country yaşamı

Şehrin merkezinde country yaşamı

Dap'tan Levent'te yatay mimaride sağlıklı ev
TVNET SEMERKAND'DA

TVNET SEMERKAND'DA

​İftar sofralarına Özbekistan'ın güzide şehrinden misafir olundu.

PKK'lı terörist Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.