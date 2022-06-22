Baltıklar'da savaş endişesi: Rusya'dan Litvanya'ya 'Çıkarlarımızı koruyacağız' tehdidi

Litvanya’nın, Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırım uyguladığı ürünlerin Rusya’dan Kaliningrad’a geçişini yasaklaması, bölgede yeni bir krizin fitilini ateşlerken; Rusya ve NATO’nun doğrudan karşı karşıya geleceği endişelerini de yeniden artırdı. Litvanyalı yetkililerin, Moskova’ya yaptırım listesindeki kömür, metal, inşaat malzemeleri ve ileri teknoloji ürünlerinin kendi toprakları üzerinden Baltık Denizi kıyısındaki Rus şehri Kaliningrad’a transit geçişine izin vermeyeceğini duyurması, Kremlin’in tepkisine neden oldu.

MOSKOVA MİSİLLEME YAPACAK

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, AB’nin Rusya Temsilcisi Büyükelçi Markus Ederer’in Bakanlığa çağrıldığı bildirildi. Ederer’e, Kaliningrad’a geçişlerin tekrar sağlanması talebinin iletildiğini belirten Bakanlık yetkilileri, aksi halde misillemeler yapılacağını bildirdi. Ederer ise Kaliningrad’a yönelik bir ablukanın söz konusu olmadığını, yaptırım kapsamına girmeyen malların transit geçişinin normal olarak sürdüğünü ifade etti.

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ARŞİV

‘KARAR DÜŞMANCA’

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev de dün Kaliningrad’ın güvenliğini görüşmek üzere bölgeye gitti. Rusya’nın söz konusu ‘düşmanca’ adımı yanıtsız bırakmayacağını söyleyen Patruşev, “Litvanya’nın kararına yakında cevap verilecek. Yanıtımız, Litvanya halkı için ciddi ve hissedilir olacaktır” dedi. Kararı savunan Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ise “Tek taraflı önlem almıyoruz. Sadece AB’nin yaptırımlarını uyguluyoruz” açıklaması yaptı.

OLASI MÜDAHALE NATO’YA SAVAŞ İLANI

Rusya’nın NATO ve AB üyesi Litvanya’ya sert uyarısı, Rusya-NATO çatışması riskini ve askeri ittifakın bir savaşın içine çekilebileceği endişesini yeniden gündeme getirdi. Rusya’nın Litvanya’ya ya da herhangi bir ittifak üyesine müdahalesi, NATO tarafından ittifakın tamamına yönelik bir ‘savaş ilanı’ sayılıyor. Öte yandan Baltık Denizi kıyısındaki Rus toprağı Kaliningrad ile Rusya arasındaki tek demir yolunun Litvanya’dan geçtiği biliniyor. Kuzeyi ve doğusu Litvanya, güneyi Polonya, batısı ise Baltık Denizi olan Kaliningrad, Moskova’dan yaklaşık bin 300 kilometre uzaklıkta ve tedarikinin büyük kısmını demir yolu ile sağlıyor. Savaş nedeniyle bölge ülkelerinin hava sahası kapalı olduğu için ürün sevkiyatında hava yolu da kullanılamıyor.

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