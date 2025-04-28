Bangladeş'in eski Başbakanı Hasina'nın kızı hakkında tutuklama kararı: 124 banka hesabına el koyulmuştu

Bangladeş'in eski Başbakanı Şeyh Hasina Vecid'in ve kızı Saima Wazed Putul hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Dakka Kıdemli Özel Yetkili Yargıcı Zakir Hossain Galib başkanlığındaki mahkeme, Putul hakkındaki Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun (ACC) talebini sonuçlandırdı. Mahkeme, Putul hakkında yolsuzluk suçlamasıyla Interpol aracılığıyla tutuklama emri çıkarılmasına karar verdi. Putul, annesinin siyasi konumunu kötüye kullanmak, zimmete para geçirmek ve yolsuzlukla suçlanıyor. Mart başında, Hasina, oğlu Sajeeb Wazed Joy, kızı Saima Wazed ve kız kardeşi Şeyh Rehana'ya ait 124 banka hesabı ve mal varlıkları dondurulmuştu.

Ayrıca Hasina ve ailesinin ülkeden çıkışına yasak getirilmişti. Öte yandan, yerel medyada çıkan haberlerde şüphelilerin halihazırda yurt dışında olduğu ileri sürülmüştü.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından geçen yıl temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.







