Kaosa sürükleyip Hindistan'a kaçtı: Başbakan Hasina istifa etti

Bangladeş’te günlerdir devam eden protestoları kanla bastırmaya çalışan Başbakan Şeyh Hasina Vecid, ülkeyi kaosa sürükledi ve istifa ederek Hindistan’a kaçtı. Ülkede, 1971’deki Bağımsızlık Savaşı’na katılanların ailelerine kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına yönelik protestolarda 300’den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Hükümetin aldığı kararla kotanın büyük bir kısmı geri çekilse de öğrenciler eylemlerine devam etmişti. Bugün göstericiler, Hasina’nın kaldığı resmi konutu bastı. Laik görüşüyle bilinen ve 15 yıldır iktidarda olan Hasina, görevinden istifa ederek helikopterle Hindistan’a kaçtı.





BİN 500 KİŞİ KONUTU BASTI

Bangladeş’te öğrenci liderlerinin hükümete karşı sivil itaatsizlik ilan etmesinin ardından Başbakan Şeyh Hasina’nın istifasını isteyen binlerce kişi, sokaklara akın etmişti. Protestocular Pazartesi günü Hasina’nın resmi konutunu bastı. Bangladeş'te yayın yapan Kanal 24 televizyonu, konutta kutlama yapan ve kameraya el sallayan kalabalığın görüntülerini yayınladı. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bir gazeteci, Ganabhaban Sarayı'nın içinde “1500'den fazla kişini mobilyaları ve bardakları kırdığını” bildirdi.





İNGİLTERE’DEN SIĞINMA TALEP ETTİ

Olayların büyümesi üzerine Başbakan Hasina istifa etti. Hasina’nın kız kardeşi ile birlikte askeri helikopterle ülkeden ayrılarak Hindistan’a gittiği açıklandı. Ülke basınında çıkan haberlerde de Hasina’nın İngiltere’den sığınma talebinde bulunduğu ifade edildi. Öğrenci hareketinin liderlerinden Nahid İslam, Hasina’nın istifası öncesi yaptığı açıklamada başbakanın, “cinayetler, yağma ve yolsuzluklar için yargılanmasını” istiyordu. Hasina öğrenci liderlerine koşulsuz diyalog teklif ederek "Hareketin ajitasyon yapan öğrencileriyle oturmak ve onları dinlemek istiyorum. Hiçbir çatışma istemiyorum" demiş ancak protestocu öğrenciler bu teklifi reddetmişti.





GEÇİŞ HÜKÜMETİ KURULACAK

Bangladeş ordusu, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in resmi konutundan ayrılmasının ardından ülkede geçiş hükümeti kurulacağını açıkladı. 24 Haziran’da Hasina tarafından atanan Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in resmi konutundan ayrılmasının ardından basına açıklama yaptı. Yerel basına göre, ülkede geçiş hükümeti kurulacağını duyuran Waker- Uz-Zaman, gösterilerin ve şiddet olaylarının durulması halinde "sıkıyönetime gerek kalmayacağını" belirtti.





GENERAL YÖNETİME EL KOYACAK

Waker-Uz-Zaman, ülkedeki şiddet olaylarında göstericilerin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma yapmayı taahhüt ederek, "Tüm siyasi partilerle verimli bir görüşme gerçekleştirdikten sonra geçiş hükümeti kurmaya karar verdik. Durumu çözüme kavuşturmak için şimdi Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin ile görüşeceğiz" diye konuştu. Uz-Zaman’ın geçiş hükümeti kurulana kadar idareyi sağlayacağı belirtiliyor.





KURULACAK HÜKÜMETE ETKİ EDEBİLİR

Gelişmeleri yakından takip eden Mahmut Osmanoğlu da değerlendirmede bulundu. Genelkurmay Başkanı Waker-Uz-Zaman’ın yakın zamanda atandığına değinen Osmanoğlu, “Yeni iş başına getirilen Genelkurmay Başkanı Waker-Uz-Zaman, Başbakan Hasina’yı korumak adına yurt dışına çıkarmış olabilir" Hasina'nın daha önceden de Hindistan’a sığındığını hatırlatan Osmanoğlu, "Geri geleceğini sanmam ama kendisine yakın bir yönetim için çaba sarf edecektir" dedi.





300’DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda ayrılan kontenjan oranına tepki olarak başlayan gösteriler, hükümet karşıtı protestolara dönüşürken son üç haftada 300'dem fazia kişi hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi yaralandı. Yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.



