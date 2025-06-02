Bangladeş'te önemli karar: Cemaat-i İslami seçime katılabilecek

Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha'nın (BSS) haberine göre, Yüksek Mahkeme, Cemaat-i İslami Partisi hakkında 2013'te alınan kararı bozdu. 2013 yılında Seçim Komisyonu tarafından kaydı silinen Cemaat-i İslami Partisi, yeniden resmi parti statüsü kazandı. Seçim Komisyonu, Cemaat-i İslami'yi yeniden siyasi parti listesine alarak seçimlere katılmasının önünü açtı. Yüksek Mahkeme, 2013'te, laiklik karşıtı uygulamaları olduğu gerekçesiyle söz konusu partinin seçimlerde yer almasını yasaklamış ve partinin Seçim Komisyonundaki kaydını silmişti. Bangladeş, aylarca süren kanlı savaşın ardından 1971'de Pakistan'dan bağımsızlığını kazanmış, Cemaat-i İslami Partisi, savaş sırasında Pakistan ordusuyla iş birliği yaptığı iddiasıyla eleştirilmişti.