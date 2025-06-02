Bangladeş'te önemli karar: Cemaat-i İslami seçime katılabilecek

2013 yılında Bangladeş'te genel seçimlerden men edilen Cemaat-i İslami Partisi’nin yeniden seçimlere katılmasının önü açıldı.
Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha'nın (BSS) haberine göre, Yüksek Mahkeme, Cemaat-i İslami Partisi hakkında 2013'te alınan kararı bozdu. 2013 yılında Seçim Komisyonu tarafından kaydı silinen Cemaat-i İslami Partisi, yeniden resmi parti statüsü kazandı. Seçim Komisyonu, Cemaat-i İslami'yi yeniden siyasi parti listesine alarak seçimlere katılmasının önünü açtı. Yüksek Mahkeme, 2013'te, laiklik karşıtı uygulamaları olduğu gerekçesiyle söz konusu partinin seçimlerde yer almasını yasaklamış ve partinin Seçim Komisyonundaki kaydını silmişti. Bangladeş, aylarca süren kanlı savaşın ardından 1971'de Pakistan'dan bağımsızlığını kazanmış, Cemaat-i İslami Partisi, savaş sırasında Pakistan ordusuyla iş birliği yaptığı iddiasıyla eleştirilmişti.
HASİNA “İNSANLIĞA KARŞI SUÇ” İŞLEDİ
Öte yandan Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT), darbeci eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'i ülkede geçen sene çıkan kamuda kontenjan protestolarına yönelik şiddetli müdahalelerdeki rolü nedeniyle "insanlığa karşı suç" işlemekle itham etti. ICT Başsavcısı Muhammed Tajul İslam, başkent Dakka'da canlı yayınlanan duruşmada iddianameyi heyete sundu. Mahkeme, suçlamaları kabul ederek, Hasina, eski İçişleri
Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal ile Bangladeş Polisi Genel Müfettişi Chowdhury Abdullah Al-Mamun için yakalama kararı çıkardı ve yetkililerden, 16 Haziran'a kadar sanıkları mahkemeye getirmelerini istedi. Hasina, protestolar nedeniyle ülkeden kaçarak Hindistan’a sığınmıştı.